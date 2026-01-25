  2. রাজনীতি

তারেক রহমান বললেন অনেরা ক্যান আছন? উত্তর এলো ‘ভালা আছি’

নিজস্ব প্রতিবেদক
নিজস্ব প্রতিবেদক নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০২:৪৫ পিএম, ২৫ জানুয়ারি ২০২৬
তারেক রহমান বললেন অনেরা ক্যান আছন? উত্তর এলো ‘ভালা আছি’
চট্টগ্রামে জনসমাবেশে বক্তব্য রাখছেন তারেক রহমান, ছবি: বিএনপির মিডিয়া সেল থেকে নেওয়া

চট্টগ্রামের পলোগ্রাউন্ড ময়দানে সমাবেশস্থলে উপস্থিত হয়ে আঞ্চলিক ভাষায় তারেক রহমান বললেন, অনেরা ক্যান আছন? উপস্থিত জনতাও চট্টগ্রামের ভাষায় সমস্বরে জবাব দেন ‘ভালা আছি’।

তারেক রহমান এসময় আরও বলেন, মানুষ পরিবর্তন ও রাজনৈতিক অধিকার চায়। আমাদের দোষারোপের রাজনীতি থেকে বেরিয়ে আসতে হবে। সমালোচনার মধ্যে থাকলে দেশের মানুষের কোনো উন্নয়ন হবে না। বিএনপি যতবার ক্ষমতায় এসেছে, ততবারই মানুষের ভাগ্য পরিবর্তনে কাজ করেছে।

শিক্ষাখাতে শুধু পুঁথিগত বিদ্যা নয়, বাস্তবসম্মত জ্ঞান অর্জনের দিকে গুরুত্ব দেন বিএনপি প্রধান। বলেন, কেবল সার্টিফিকেট নয়, কর্মসংস্থানভিত্তিক শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তুলবে বিএনপি।

তারেক রহমান বললেন অনেরা ক্যান আছন? উত্তর এলো ‘ভালা আছি’

বক্তব্যে চট্টগ্রামের সঙ্গে নিজের আত্মিক সম্পর্কের স্মৃতিচারণ করে তারেক রহমান বলেন, এই শহর থেকেই জিয়াউর রহমান স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়েছিলেন, আবার এই মাটিতেই তিনি শহীদ হয়েছেন। এই চট্টগ্রামেই খালেদা জিয়াকে ‘দেশনেত্রী’ উপাধিতে ভূষিত করা হয়েছিল। তাই চট্টগ্রামের সঙ্গে আমার এবং আমার পরিবারের এক গভীর আবেগের সম্পর্ক রয়েছে।

নারী উন্নয়ন প্রসঙ্গে তারেক রহমান বলেন, দেশের অর্ধেক জনগোষ্ঠী নারী। নারীকে পিছিয়ে রেখে দেশকে এগিয়ে নেওয়া সম্ভব নয়। বেগম খালেদা জিয়ার সরকারের সময় মেয়েদের অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত বিনা বেতনে শিক্ষা দেওয়া হয়েছিল। ভবিষ্যতে নারীদের স্বাবলম্বী করতে গ্রামগঞ্জসহ প্রত্যন্ত অঞ্চলে ‘ফ্যামিলি কার্ড’ পৌঁছে দেওয়া হবে।

তারেক রহমানের আগমন উপলক্ষে কানায় কানায় ভরে গেছে পলোগ্রাউন্ড মাঠ। উচ্ছ্বসিত দলীয় নেতাকর্মীরা।

এমআরএএইচ/এসএনআর/জেআইএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।