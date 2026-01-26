সমস্যা সমাধানের বদলে বিসিবি অহংকারকে প্রাধান্য দিয়েছে: হরভজন

সমস্যা সমাধানের বদলে বিসিবি অহংকারকে প্রাধান্য দিয়েছে: হরভজন
বাংলাদেশকে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে। বাংলাদেশের পরিবর্তে বিশ্বকাপে সুযোগ পেয়েছে স্কটল্যান্ড। প্রথমবারের মতো টুর্নামেন্টে খেলা হচ্ছে না বাংলাদেশের। এই ঘটনায় বাংলাদেশের অবস্থানকে সমালোচনা করেছেন ভারতের সাবেক অফস্পিনার হরভজন সিং।
পিটিআইকে হরভজন সিং বলেন, ‘সমস্যা সমাধানের বদলে বিসিবি অহংকারকে প্রাধান্য দিয়েছে।’
এমনকি এই ঘটনায় বেঁকে বসেছে পাকিস্তানও। স্কোয়াড ঘোষণা করলেও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত জানাবে দেশটির প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরীফ। পাকিস্তানের এই অবস্থানকে নিয়েও মন্তব্য করেছেন ভারতের এই সাবেক স্পিনার।
ভারতের সাবেক এই স্পিনারের মতে, পাকিস্তানের এমন অবস্থান একেবারে অপ্রয়োজনীয় পদক্ষেপ। পাকিস্তানের সমালোচনা করে তিনি বলেন, ‘২ বনাম ১’-এর লড়াই হিসেবে তুলে ধরার চেষ্টা। তারা ঘোলা পানিতে মাছ শিকারের চেষ্টা চালাচ্ছে। পাকিস্তানের তো আগেই শ্রীলঙ্কায় ম্যাচ নির্ধারিত ছিল, সেখানে তাদের হস্তক্ষেপের প্রয়োজন ছিল না। হারভজনের মতে, এই পুরো ঘটনার আসল ক্ষতি হচ্ছে বাংলাদেশের ক্রিকেট এবং তাদের খেলোয়াড়দের।
গত শনিবার আইসিসি নিশ্চিত করেছে স্কটল্যান্ড বিশ্বকাপে খেলবে বাংলাদেশের পরিবর্তে। সিদ্ধান্তটিকে তারা ‘কঠিন’ বলে উল্লেখ করে জানায়, টুর্নামেন্ট একেবারে সামনে চলে আসায় বাংলাদেশের ম্যাচ শ্রীলঙ্কায় সরানোর অনুরোধ বাস্তবায়নের কোনো উপায় ছিল না।
বিসিবির সমালোচনাও করেছেন হরভজন। তার মতে, সমস্যার সমাধান খোঁজার বদলে বোর্ড অহংকারকে প্রাধান্য দিয়েছে। তিনি বলেন, ‘আইসিসির সঙ্গে আলোচনার পথ খোলা রাখা উচিত ছিল বিসিবির। ভারতে আসতে সরাসরি ‘না’ বলার আগে আইসিসির সঙ্গে আলোচনা চালিয়ে যাওয়া দরকার ছিল।’
এছাড়া শনিবার পিসিবি চেয়ারম্যান মহসিন নাকভির সম্ভাব্য সরে দাঁড়ানোর বক্তব্যকেও অপ্রয়োজনীয় বলে আখ্যা দেন হারভজন। তার মতে, এ ধরনের মন্তব্য করার কোনো অধিকারই তার ছিল না।
আইএন