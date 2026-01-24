অন্যায় আবদার নিয়ে এলে আমার ভাইকেও বেঁধে রাখবেন: এস এম জাহাঙ্গীর

অন্যায় আবদার নিয়ে এলে আমার ভাইকেও বেঁধে রাখবেন: এস এম জাহাঙ্গীর
ঢাকা-১৮ আসনকে কিশোর গ্যাং ও মাদকমুক্ত করাই প্রধান লক্ষ্য বলে জানিয়েছেন এই আসনের বিএনপি মনোনীত প্রার্থী এস এম জাহাঙ্গীর হোসেন। তার আপন ভাইও যদি কোন জায়গায় গিয়ে অন্যায় ও অনৈতিক আবদার করে তাকে বেঁধে রাখার আহ্বান জানিয়েছেন তিনি। আর নির্বাচিত হলে প্রতিহিংসামূলকভাবে ভিন্ন রাজনৈতিক দলের কেউ নির্যাতিত হবেন না বলেও জানান এই সংসদ সদস্য প্রার্থী।
শনিবার (২৪ জানুয়ারি) সকালে রাজধানীর উত্তরা ১৩ নম্বর সেক্টরের সোনারগাঁও জনপথ রোডে এক নির্বাচনি সভায় তিনি এসব কথা বলেন। উত্তরার বিভিন্ন এলাকা থেকে মিছিল নিয়ে বিএনপি নেতাকর্মীরা এতে অংশ নেন। পথসভা শেষে আবারও মিছিলটি উত্তরার বিভিন্ন এলাকা প্রদক্ষিণ করছে।
ঢাকা-১৮ আসনে বিএনপি মনোনীত এই প্রার্থী বলেন, আমরা কোনো সামাজিক ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে হস্তক্ষেপ করবো না। জলকল্যাণে কাজ করবো, জনগণের সঙ্গে কাজ করবো।
প্রতিহিংসামূলকভাবে অন্য দলের কেউ ঢাকা আসনে নির্যাতিন হবেন না জানিয়ে তিনি বলেন, আমরা বলতে চাই, আমরা যেভাবে নির্যাতিত ও নিপীড়িত হয়েছি, অনেকের মধ্যে প্রতিহিংসামূলক ভাব থাকে। আমি স্পষ্টভাবে বলতে চাই, আমরা সেই জায়গায় যাবো না। যারা অপরাধ করেছে, যারা অপরাধী- রাষ্ট্রে প্রচলিত আইনে তাদের বিচার হবে। রাষ্ট্র তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবে। কিন্তু আমরা নির্যাতিত হয়েছি বলে অন্য মতাদর্শের কাউকে নির্যাতন করতে হবে এই ধ্যান ধারণা থেকে আমাদের বের হয়ে আসতে হবে।
বিএনপি মনোনীত এই প্রার্থী আরও বলেন, আমাদের মাধ্যমে কেউ কোনোভাবে নির্যাতনের শিকার হবেন না। সারা বাংলাদেশে কী হবে সেটা আমার জানার দরকার নেই। ঢাকা-১৮ আসনের মানুষের জন্যে যদি ভালো করতে পারি সেটাই হবে আমাদের জন্যে কল্যাণের।
এস এম জাহাঙ্গীর হোসেন বলেন, কেউ যদি এক জায়গায় গিয়ে বলে আমি জাহাঙ্গীর ভাইয়ের লোক, আমাকে এই সুবিধা দিতে হবে। এই জায়গা থেকে আপনারা বিরত থাকেন। কেউ যদি আমার নাম বলে, সেটা যাচাই-বাছাই করবেন। অন্যায় আবদার নিয়ে যদি আমার আপন ভাইও যায়, সেখানে আপনারা তাকে বেঁধে রাখবেন।
তিনি আরও জানান, কল্যাণকর উত্তরা গঠনই তার লক্ষ্য। অন্য দলের কারও ক্ষতি হোক সেটি তিনি চান না। উত্তরায় ভালো একটি হাসপাতাল নেই। নির্বাচিত হলে আধুনিক উত্তরায় আধুনিক সেবা দিয়ে সাজাতে চান।
এই আসনটি ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন এর ১, ১৭, ৪৩, ৪৪, ৪৫, ৪৬, ৪৭, ৪৮, ৪৯, ৫০, ৫১, ৫২, ৫৩ ও ৫৪ নম্বর ওয়ার্ড নিয়ে গঠিত।
ইএইচটি/এএমএ