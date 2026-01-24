কোকোর ১১তম মৃত্যুবার্ষিকীতে গুলশানে দোয়া ও মিলাদ মাহফিল
শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান ও প্রয়াত সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার ছোট ছেলে আরাফাত রহমান কোকোর ১১তম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে দোয়া ও মিলাদ মাহফিলের আয়োজন করেছে বিএনপি।
শনিবার (২৪ জানুয়ারি) বিকেলে গুলশানে বিএনপির রাজনৈতিক কার্যালয়ে এই দোয়া ও মিলাদ মাহফিলের আয়োজন করা হয়।
এতে বিএনপি চেয়ারম্যান তারেক রহমান, স্থায়ী কমিটির সদস্য মির্জা আব্বাস, আবদুল মঈন খান, নজরুল ইসলাম খান, চেয়ারম্যানের উপদেষ্টা ইসমাইল জবিউল্লাহ ও মাহাদী আমিনসহ বিভিন্ন পর্যায়ের নেতাকর্মী অংশ নেন।
দোয়া ও মিলাদ মাহফিলে আরাফাত রহমান কোকোর আত্মার শান্তি ও পরিবারের জন্য সুস্থতা কামনা করা হয়। একই সঙ্গে দেশের প্রগতিশীল ও গণতান্ত্রিক চেতনার জন্য সবার একাত্মতা ও ঐক্যের বার্তা প্রদান করা হয়।
কেএইচ/ইএ