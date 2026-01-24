  2. রাজনীতি

কোকোর ১১তম মৃত্যুবার্ষিকীতে গুলশানে দোয়া ও মিলাদ মাহফিল

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৫:১০ পিএম, ২৪ জানুয়ারি ২০২৬
কোকোর ১১তম মৃত্যুবার্ষিকীতে গুলশানে দোয়া ও মিলাদ মাহফিল
আরাফাত রহমান কোকোর ১১তম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে বিএনপির দোয়া ও মিলাদ মাহফিল

শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান ও প্রয়াত সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার ছোট ছেলে আরাফাত রহমান কোকোর ১১তম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে দোয়া ও মিলাদ মাহফিলের আয়োজন করেছে বিএনপি।

শনিবার (২৪ জানুয়ারি) বিকেলে গুলশানে বিএনপির রাজনৈতিক কার্যালয়ে এই দোয়া ও মিলাদ মাহফিলের আয়োজন করা হয়।

এতে বিএনপি চেয়ারম্যান তারেক রহমান, স্থায়ী কমিটির সদস্য মির্জা আব্বাস, আবদুল মঈন খান, নজরুল ইসলাম খান, চেয়ারম্যানের উপদেষ্টা ইসমাইল জবিউল্লাহ ও মাহাদী আমিনসহ বিভিন্ন পর্যায়ের নেতাকর্মী অংশ নেন।

দোয়া ও মিলাদ মাহফিলে আরাফাত রহমান কোকোর আত্মার শান্তি ও পরিবারের জন্য সুস্থতা কামনা করা হয়। একই সঙ্গে দেশের প্রগতিশীল ও গণতান্ত্রিক চেতনার জন্য সবার একাত্মতা ও ঐক্যের বার্তা প্রদান করা হয়।

কেএইচ/ইএ

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।