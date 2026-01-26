  2. খেলাধুলা

আমি আইসিসির আম্পায়ার, বিশ্বকাপ বয়কটের খবর সত্য নয়: সৈকত

বিশেষ সংবাদদাতা
বিশেষ সংবাদদাতা বিশেষ সংবাদদাতা
প্রকাশিত: ০৭:২৩ পিএম, ২৬ জানুয়ারি ২০২৬
আমি আইসিসির আম্পায়ার, বিশ্বকাপ বয়কটের খবর সত্য নয়: সৈকত

বাংলাদেশের ক্রিকেট যেন এখন গুঞ্জনে ছেয়ে আছে। ঘটনার চেয়ে রটনা বেশি। গতকাল শোনা গেলো, বিসিবি সভাপতি আমিনুল ইসলাম বুলবুল কাউকে না বলে অস্ট্রেলিয়ায় পাড়ি জমিয়েছেন। পরিবারের সঙ্গে সময় কাটাতে গেছেন, তবে ফিরে আসবেন না হয়তো-এমন গুজব ছড়িয়ে পড়ে।

বেশি সময় গেলো না। আজ সকালেই জানা গেল বুলবুল বহাল তবিয়তে আছেন এবং তিনি অস্ট্রেলিয়া যাননি।

এর মধ্যে ছড়িয়েছে আরেক গুজব, আইসিসির এলিট প্যানেলে থাকা বাংলাদেশের একমাত্র আম্পায়ার শরফুদ্দৌলা ইবনে শহীদ সৈকত টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ বয়কট করবেন।

শ্রীলঙ্কায় বিশ্বকাপ খেলতে চাওয়ায় বাংলাদেশকে বাদ দিয়েছে আইসিসি। এরই মধ্যে বিকল্প দল হিসেবে স্কটল্যান্ডকে অন্তর্ভূক্ত করেছে। তার প্রতিবাদ জানাতে আইসিসি টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ বয়কট করতে যাচ্ছেন ইবনে শহীদ সৈকত। খবর ছিল এমনটাই।

তবে আজ সন্ধ্যায় জাগো নিউজের সঙ্গে আলাপে সৈকত জানিয়ে দিলেন, এমন খবর সত্য নয়। সৈকত বলেন, ‘এটা পুরোপুরি কোথাও বলিনি। আজ সারা দিনে আমি লক্ষ্য করেছি, এখানে ওখানে বলা হচ্ছে যে আমি টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ বয়কট করছি। এটা একদমই সত্য নয়। আমি কয়েক দিনের ভেতরেই আইসিসি এলিট প্যানেলের আম্পায়ার হিসেবে টি-টোয়েন্টি ওয়ার্ল্ড কাপ কাভার করতে যাচ্ছি।’

সৈকত জানালেন, আম্পায়ার হিসেবে দায়িত্ব পালনের সিদ্ধান্তটি হয়েছে আরও মাস তিনেক আগে একটা প্রক্রিয়ার মধ্যে। ফলে হুট করে এখান থেকে সরে যাওয়ার সুযোগ নেই। তাছাড়া তিনি দায়িত্ব পালন করবেন, আইসিসির আম্পায়ার হিসেবে, বাংলাদেশের প্রতিনিধি হিসেবে নয়।

সৈকত বলেন, ‘একটা বিষয় সত্য আমার জাতীয় দল বাংলাদেশ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে নেই, এটা তো অবশ্যই খারাপ লাগার। কিন্তু কঠিন সত্য হলো যে, আমি আইসিসির আম্পায়ার। আমি তো বাংলাদেশ জাতীয় দল নই। ব্যক্তি হিসেবে আমাকে আইসিসির নিয়ম মেনে চলতে হয়। আমার পক্ষে আইসিসির এলিট প্যানেলের আম্পায়ার হিসেবে টি-টোয়েন্টি ওয়ার্ল্ড কাপ থেকে সরে দাঁড়ানোর কোনো সুযোগ নেই। তাই আমি বিশ্বকাপ কাভার করতে ভারতে যাচ্ছি। অথচ দেখলাম সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে মিথ্যা খবর। এসব সত্য নয়।’

এআরবি/এমএমআর

 

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।