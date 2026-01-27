জামায়াতের ‘জনতার ইশতেহারে’ মতামত দিয়েছে ৩৭ হাজার মানুষ

জামায়াতের ‘জনতার ইশতেহারে’ মতামত দিয়েছে ৩৭ হাজার মানুষ
বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর ‘জনতার ইশতেহার’ প্ল্যাটফর্মে ৩৭ হাজারের বেশি মতামত এসেছে। জাতীয় খাতভিত্তিক, ৩০০টি সংসদীয় আসনভিত্তিক, পেশাভিত্তিক, অঞ্চল-শহর ও জেলাভিত্তিক খাতে এই মতামতগুলো এসেছে।
সোমবার (২৬ জানুয়ারি) জামায়াতে ইসলামীর আমির ডা. শফিকুর রহমানের ফেসবুক পেজে এক পোস্টে এসব তথ্য জানানো হয়েছে।
পোস্টে জামায়াত আমির জানান, বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে এই প্রথম জনগণের সরাসরি মতামতের ভিত্তিতে নির্বাচনি ইশতেহার প্রণয়নের উদ্যোগ ‘জনতার ইশতেহার’ (www.janatarishtehar.org)। আপনাদের স্বতঃস্ফূর্ত, বিপুল ও আন্তরিক অংশগ্রহণের জন্য বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর পক্ষ থেকে জানাচ্ছি গভীর কৃতজ্ঞতা ও আন্তরিক ধন্যবাদ।
তিনি জানান, গত ১০ ডিসেম্বর ২০২৫ ‘জনতার ইশতেহার’ এর ওয়েবসাইট ও মোবাইল অ্যাপ আনুষ্ঠানিকভাবে চালু হয়। সেই আহ্বানে সাড়া দিয়ে দেশের সর্বস্তরের মানুষ যে দায়িত্ববোধ, সচেতনতা ও আগ্রহ নিয়ে মতামত দিয়েছেন তা আমাদের গভীরভাবে অনুপ্রাণিত করেছে। এ পর্যন্ত ‘জনতার ইশতেহার’ প্ল্যাটফর্মে আমরা ৩৭ হাজারেরও বেশি মতামত পেয়েছি।
লিখিত মতামতের পাশাপাশি উল্লেখযোগ্য সংখ্যক অডিও ও ভিডিও মতামতও আমাদের কাছে এসেছে—যা মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা, অনুভূতি ও বাস্তব অভিজ্ঞতাকে আরও জীবন্ত করে তুলে ধরেছে।
আরএএস/এমএমকে