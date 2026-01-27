নজরুল ইসলাম
জুলাই সনদের বাইরেও মানুষের কল্যাণের বিষয়টি বিএনপির মাথায় আছে
জুলাই সনদে যে সংস্কারের কথা আছে এর বাইরেও মানুষের কল্যাণের বিষয়টি বিএনপির মাথায় আছে বলে জানিয়েছেন দলটির স্থায়ী কমিটির সদস্য নজরুল ইসলাম খান। মঙ্গলবার (২৭ জানুয়ারি) জাতীয়তাবাদী আইনজীবী ফোরামের নির্বাচনি প্রচারণার মিছিল শেষে নয়াপল্টন বিএনপির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সামনে এক সংক্ষিপ্ত সমাবেশে তিনি এ কথা বলেন। ধানের শীষের প্রচারণা মিছিলটি সুপ্রিম কোর্টের সামনে থেকে শুরু হয়।
নজরুল ইসলাম খান বলেন, বাংলাদেশের ইতিহাসে পরিবর্তনের সুফল বহন করেছে বিএনপি। একদলীয় স্বৈরশাসনের গোরস্তানের ওপর বহুদলীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেছে দলটি। দীর্ঘ ১৬ বছরের ফ্যাসিবাদী শাসনের অবসানের পর বাংলাদেশে যখন গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠার সুযোগ এসেছে, তখন জনগণ আবার বিএনপির ওপর আস্থা রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। আমাদের নেতা তারেক রহমান যেখানে যাচ্ছেন, সেখানে লাখ লাখ মানুষের সমাবেশ হচ্ছে।
তিনি বলেন, এই দেশের মানুষ বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান, বেগম খালেদা জিয়া ও তারেক রহমানকে ভালোবেসে ধানের শীষের পক্ষে অবস্থান নিয়েছে। কারও কারও এটা পছন্দের না, তারা নানাভাবে বিশৃঙ্খলা তৈরির চেষ্টা করছে। আসন্ন নির্বাচন নিয়ে নানা অপপ্রচার চালানো হচ্ছে, বিশেষ করে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে।
জামায়াতকে ইঙ্গিত করে বিএনপির এই নেতা বলেন, আমরা দেখছি তারা টাকা-পয়সা খরচ করে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে কিছু ব্যক্তিকে যুক্ত করে বিএনপির নামে মিথ্যা অভিযোগ ও বানোয়াট তথ্য ছড়াচ্ছে। কিন্তু এসব করে জনগণকে বিভ্রান্ত করা যাবে না।
নজরুল ইসলাম খান বলেন, ওনারা (জামায়াত নেতা) দাবি করেন, তারা নাকি ইসলামি মানুষ। তারা দম্ভ করছেন। ইসলামি শিক্ষা ভুলে গেছে। মহান আল্লাহ সবচেয়ে বেশি অপছন্দ করেন অহংকারীদের। এ কারণে তাদের পতন নিশ্চিত হবে।
আইনজীবীদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, নানাভাবে বিভ্রান্তি সৃষ্টির চেষ্টা চলছে। আমরা বিশ্বাস করি জনগণ বিভ্রান্ত হবেন না। সবাই ধানের শীষের পক্ষে প্রচারণা চালাবেন, জনমত সৃষ্টি করবেন। ইনশাল্লাহ আমরা বিজয়ী হয়ে দেশ ও জনগণের কল্যাণে কাজ করবো। বিএনপি রাষ্ট্র কাঠামো মেরামতের ৩১ দফা দিয়েছে, জুলাই সনদে যে সংস্কারের কথা বলা হয়েছে, তার বাইরেও মানুষের কল্যাণে আরও অনেক সংস্কারের চিন্তা আমাদের মাথায় আছে।
কেএইচ/এমএমকে