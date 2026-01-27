জামায়াতের সঙ্গে আসলে আওয়ামী লীগ নেতাদেরও সাতখুন মাফ: রিজভী  

জামায়াতের সঙ্গে আসলে আওয়ামী লীগ নেতাদেরও সাতখুন মাফ: রিজভী
বিএনপি চেয়ারম্যান তারেক রহমান ও বিএনপি নেতাদের বক্তব্য বিকৃত করা এবং নেতাদের বিরুদ্ধে কুৎসা রটানো ও অপপ্রচার করাই এখন বট বাহিনীর কাজ বলে অভিযোগ করেছেন দলের সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী।
জামায়াতের সঙ্গে আসলে আওয়ামী লীগ নেতাদেরও সাতখুন মাফ হয়ে যায় এমন অভিযোগ এনে রিজভী বলেন, যত অপরাধই করুক- আওয়ামী লীগ করে মানুষ পোড়াক, গাড়ি পোড়াক, হত্যা করুক- সাতখুন মাফ হয়ে যায় যদি তারা জামায়াতের মঞ্চে আসে, যদি তারা জামায়াতের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হয়।
মঙ্গলবার (২৭ জানুয়ারি) জাতীয়তাবাদী আইনজীবী ফোরামের মিছিল শেষে নয়াপল্টনে বিএনপির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে সামনে এক সংক্ষিপ্ত সমাবেশে এসব কথা বলেন তিনি। ধানের শীষের নির্বাচনি প্রচারণা উপলক্ষে মিছিলটি সুপ্রিম কোর্টের সামনে থেকে শুরু হয়।
সমাবেশে রুহুল কবির রিজভী বলেন, দেশে চলছে ভণ্ডামি, চলছে অপপ্রচার। আপনারা বট বাহিনীর কথা শুনেছেন। এই বট বাহিনীর নাম আগে আমরা শুনিনি। এই বট বাহিনী তৈরি করেছে একটি রাজনৈতিক দল- শুধু বিএনপি, বিএনপির নেতা তারেক রহমান ও অন্যান্য নেতৃবৃন্দের বক্তব্য বিকৃত করা এবং নেতাদের বিরুদ্ধে কুৎসা রটানো ও অপপ্রচার করাই যাদের দায়িত্ব। তারা নাকি গণতান্ত্রিক আন্দোলনে ছিলেন!
আরও পড়ুন
একটি দল স্বৈরাচার দলটির মতো ভাষা ব্যবহার করছে: তারেক রহমান
ঘাম ঝরাচ্ছে জামায়াত, জয় চায় বিএনপি
তিনি বলেন, জামায়াতের বড় নেতা আব্দুল্লাহ তাহের, বাড়ি কুমিল্লার চৌদ্দগ্রাম।তিনি তার প্রথম জনসভায় সালাউদ্দিন মজুমদারকে পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন- যিনি ২০১৫ সালের আন্দোলনে বাস পুড়িয়ে আটজন মানুষকে হত্যা করেছেন, যার বিরুদ্ধে হত্যা মামলা রয়েছে। যে যত অপরাধই করুক- আওয়ামী লীগ করে মানুষ পোড়াক, গাড়ি পোড়াক, হত্যা করুক- সব পাপ সাতখুন মাফ হয়ে যায় যদি তারা জামায়াতের মঞ্চে আসে, যদি তারা জামায়াতের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হয়। এর জবাব দেবেন কি?
বিএনপির এই নেতা বলেন, আজ নানানভাবে অনেক কথা বলছে জামায়াত এবং তাদের জোট। আমরা যে ইসলাম সম্পর্কে জানি, যে ইসলামের চর্চা করি- সেখানে মুনাফিকি নেই। মুনাফিকি অত্যন্ত জঘন্য একটি পাপ। মিথ্যা কথা বলা বড় ধরনের পাপ, অন্যায় করাও বড় ধরনের পাপ। আজ তাদের প্রতিটি কর্মকাণ্ডের মধ্যেই আমরা এসব দেখতে পাচ্ছি।
তিনি বলেন, আজ শত শত আইনজীবী ধানের শীষের পক্ষে দাঁড়িয়ে তাকে বিজয়ী করার জন্য রাস্তায় নেমেছেন। বারবার এ দেশের মানুষ ধানের শীষকে বিজয়ী করেছে। ধানের শীষ কখনো মিথ্যার পক্ষে নয়। এ দেশের জনগণ মিথ্যা, অসত্য, বেইনসাফি ও মুনাফেকিকে কখনোই পাত্তা দেয়নি, কখনোই তার পক্ষে ছিল না।
কেএইচ/কেএসআর