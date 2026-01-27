  2. রাজনীতি

বিএনপিকে নাহিদ

আপনাদের মঞ্চ থেকে এখন 'জয় বাংলা' স্লোগান শোনা যাচ্ছে

প্রকাশিত: ০৯:৩৪ পিএম, ২৭ জানুয়ারি ২০২৬
নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারীর ওপর হামলার প্রতিবাদে এনসিপির সংবাদ সম্মেলন/ছবি: সংগৃহীত

বিএনপিকে উদ্দেশ্য করে জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম বলেছেন, ‘আপনাদের মঞ্চ থেকে এখন ‘জয় বাংলা’ স্লোগান শোনা যাচ্ছে। আপনারা যদি ভেবে থাকেন প্রার্থীদের হেনস্তা করে নির্বাচনে জিতে যাবেন, তবে ভুল ভাবছেন। গণঅভ্যুত্থান পরবর্তী বাংলাদেশে আমরা একটি গণতান্ত্রিক পরিবেশ চেয়েছি।’

মঙ্গলবার (২৭ জানুয়ারি) দুপুরে রাজধানীর ফকিরাপুলে নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারীর ওপর হামলার প্রতিবাদে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে তিনি এসব কথা বলেন।

নাহিদ বলেন, ‘আমরা দেখেছি ২০১৮ সালের নির্বাচনে বিএনপির কী পরিস্থিতি হয়েছিল। আপনারা খালেদা জিয়ার বাড়ির সামনে থেকে বালুর ট্রাক সরাতে পারেননি। এমনকি ২০২৪ সালের ২৮ অক্টোবরের ঘটনার পর আপনারা তিন মিনিটও দাঁড়াতে পারেননি। তখন আমরা আপনাদের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলাম এবং ভিন্ন মতের পক্ষে দাঁড়িয়েছিলাম। কিন্তু এখন আপনারা সমালোচনা বন্ধ করতে বলছেন। যদি আপনারা আওয়ামী লীগের মতো সন্ত্রাসী কায়দায় ভোটের মাঠে প্রতিপক্ষকে ঠেকাতে চান, তবে আপনাদের সঙ্গে আওয়ামী লীগের পার্থক্য কোথায়?’

এনসিপির আহ্বায়ক বলেন, ‘ঢাকা-৮, ঢাকা-১৮ এবং সারাদেশে আমাদের প্রার্থীদের ওপর যে আক্রমণ হচ্ছে, তা অব্যাহত থাকলে এর পরিণতি ভালো হবে না। এর দায়ভার বিএনপিকেই নিতে হবে। নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারীকে নিয়ে সমালোচনা থাকতে পারে। রাজনীতি মানেই কথার লড়াই। আপনারা তাকে বেয়াদব বলছেন। কিন্তু জনগণ ১২ ফেব্রুয়ারি নির্ধারণ করবে কে বেয়াদব আর কে গ্যাংস্টার।’

