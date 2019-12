আওয়ামী লীগের সম্মেলন : অপরূপ সাজে সাজছে সোহরাওয়ার্দী উদ্যান

আর মাত্র একদিন পরেই রাজধানীর ঐতিহাসিক সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে বহুল প্রতিক্ষিত আওয়ামী লীগের দুই দিনব্যাপী ২১তম জাতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে। সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন দলীয় সভাপতি ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। নিয়মমাফিক সম্মেলন শেষে সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকসহ দলের নেতৃত্ব নির্বাচিত হবেন।

সম্মেলনকে ঘিরে গত বেশ কিছুদিন যাবত ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের লাখ লাখ নেতাকর্মীর মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনা বিরাজ করছে। ২০২১ সালের ১৭ মার্চ থেকে পালিত হবে মুজিববর্ষ। এর আগে আগামী ১০ জানুয়ারি থেকে শুরু হবে মুজিববর্ষের কাউন্টডাউন। মুজিববর্ষকে সামনে রেখে ২১তম সাম্মেলন শেষে নেতৃত্বে কারা আসছেন তা নিয়ে সবার মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ, উদ্দীপনা, আলোচনা ও কানাঘোষা চলছে।

আর সম্মেলন উপলক্ষে ঐতিহাসিক সোহরাওয়ার্দী উদ্যানকে অপরূপ সাজে সাজানো হচ্ছে। উত্তর-দক্ষিণমুখী করে সাজানো মূল মঞ্চটি দলীয় নির্বাচনী প্রতীক নৌকার আদলে করা হয়েছে। জানা গেছে, এটিতে দেখা যাবে বহমান পদ্মার বুকে ৪০টি স্প্যানের ওপর দাঁড়িয়ে থাকা স্বপ্নের পদ্মা সেতু। পদ্মা সেতুর নিচে বিশাল জলরাশিতে ঘুরে বেড়াচ্ছে ছোট ছোট নৌকা। একটি ছোট জাহাজও ভাসছে। একপাশে চর ও কাশবন দেখা যাবে। বিশালাকার পাল তোলা নৌকাও ভাসছে নিজের গতিতে। পদ্মা সেতুর ওপর বিশালাকৃতির দলীয় প্রতীক নৌকা। জাতীয় স্মৃতিসৌধের প্রতিকৃতি ধারণ করেছে নৌকাটি। নৌকাটির মাঝে বড় করে লেখা- ২১তম জাতীয় সম্মেলন ২০১৯।

টিএসসি সংলগ্ন গেট দিয়ে প্রবেশ করতেই একদিকে চোখে পড়ে বঙ্গবন্ধুর বিশাল আকারের ছবি, তাতে লেখা রয়েছে ‘A POET OF POLITICS’, আরেক দিকে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ছবি, তাতে লেখা রয়েছে ‘THE PRIME MOVER IN THE CHANGE’।

সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের লেকের পাড়ে দেশের প্রাচীনতম এ দলটির ইতিহাস ও ঐতিহ্য তুলে ধরে করা হয়েছে চিত্র প্রদর্শনী। ১৯৪৯ থেকে ২০১৯ সাল পর্যন্ত আওয়ামী লীগের নানা সাফল্য ও চড়াই উৎরাইয়ের খবর চিত্র প্রদর্শনীর মাধ্যমে তুলে ধরা হয়েছে। উদ্যানের ভেতর বেশ কয়েকটি স্থানে দলীয় প্রতীক বিশাল আকারের নৌকা সাজিয়ে রাখা হয়েছে।

বুধবার (১৮ ডিসেম্বর) সরেজমিন দেখা গেছে, আজ বাদে আর মাত্র একদিন বাকি থাকলেও সম্মেলনস্থল এখনও পুরোপুরি প্রস্তুত হয়নি। তবে মঞ্চসহ আশপাশে তদারকির দায়িত্বরত আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীরা জানান, কাল দুপুরের আগেই সার্বিক প্রস্তুতি সম্পন্ন হবে।

তারা জানান, আওয়ামী লীগের ২১তম জাতীয় সম্মেলন ব্যাপক জাঁকজমকভাবে অনুষ্ঠিত হবে। ত্রিবার্ষিক এ সম্মেলনে সারাদেশ থেকে আসা কাউন্সিলর, ডেলিগেটসহ ৫০ হাজার নেতাকর্মীর জন্য খাবারের ব্যবস্থা করা হবে।

