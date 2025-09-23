ফেসবুক পোস্টের অভিযোগে সাজা, ৬ বছর কারাভোগ শেষে ঘরে ফিরলেন আলা
মিশরের প্রেসিডেন্ট আবদেল ফাত্তাহ আল-সিসি রাষ্ট্রপতির বিশেষ ক্ষমার মাধ্যমে মুক্তি পেয়েছেন ব্রিটিশ-মিশরীয় মানবাধিকার কর্মী আলা আবদেল ফাত্তাহ। তিনি ফেসবুক পোস্ট শেয়ার করার অভিযোগে ৬ বছর কারাবাসে ছিলেন।
বিভিন্ন গণমাধ্যম থেকে জানা যায়, তিনি মিশরের ওয়াদি নাত্রুন কারাগার থেকে মুক্তি পাওয়ার পর বর্তমানে কায়রোর নিজ বাড়িতে পরিবারের সঙ্গে অবস্থান করছেন।
আলা’র মুক্তির আন্দোলনে তার মা, বোন মোনা ও সানাসহ পুরো পরিবার সক্রিয় ভূমিকা রাখে। মুক্তির সম্ভাবনা জানাজানি হবার পর পরিবার নীরব থাকে, প্রক্রিয়া ভেস্তে যাওয়ার ভয়ে। মুক্তির খবর পেয়ে মোনা টুইট করেন, ‘আমার হৃদয় ফেটে যাবে’।
মা লায়লা সুইফ লন্ডনে অনশন কর্মসূচি চালান এবং অসুস্থ হয়ে দুইবার হাসপাতালে ভর্তি হন। তিনি ঘোষণা দেন, ছেলের মুক্তির জন্য প্রয়োজনে জীবন দিতেও প্রস্তুত। তার মা লায়লা সুইফ বলেন, ‘আমরা অবশ্যই খুশি’।
ব্রিটিশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী ইভেট কুপার এ সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়ে বলেন, আমরা আশা করি আলা দ্রুত যুক্তরাজ্যে ফিরে গিয়ে পরিবারের সঙ্গে মিলিত হতে পারবেন।’
আরব বসন্তের আন্দোলনের অন্যতম কণ্ঠস্বর আলা আবদেল ফাত্তাহ ২০১৯ সাল থেকে কারাবন্দি ছিলেন। ২০২১ সালে তাকে পাঁচ বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হয়। তবে তার আগের দুই বছরের প্রি-ট্রায়াল আটককালীন সাজায় গণনা করা হয়নি।
অভিযোগ ছিল, তিনি ভুয়া খবর ছড়িয়েছেন এবং জাতীয় স্বার্থ ক্ষতিগ্রস্ত করেছেন। জাতিসংঘের এক তদন্তে দেখা যায়, অভিযোগটি মূলত ফেসবুকে একটি বন্দির মৃত্যুর খবর শেয়ার করার কারণে।
এমআরএম/জেআইএম