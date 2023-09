মায়ের জন্মদিনে নিজের গলফ ক্লাবে জয়ের নৈশভোজ

জাতির জনকের জ্যেষ্ঠ কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার জন্মদিনে বড় আয়োজন হয় না কখনোই। নেতাকর্মীরা নিজেদের উদ্যোগে নানান আয়োজন করলেও সেগুলোতে অংশগ্রহণ থাকে না প্রধানমন্ত্রীর। তিনি এ দিনটি সাধারণত পরিবারের সঙ্গেই কাটান।

টানা গত ১৫ বছর সরকার প্রধানের দায়িত্ব পালন করছেন শেখ হাসিনা। সেপ্টেম্বরের শেষে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের অধিবেশন থাকায় এসময়ে তিনি অবস্থান করেন যুক্তরাষ্ট্রে। এ কারণে করোনার বিরতি বাদে গত দেড় দশক ধরে নিজের জন্মদিন ২৮ সেপ্টেম্বরে তাকে থাকতে হয়েছে যুক্তরাষ্ট্রেই।

এবারও প্রধানমন্ত্রী দিনটিতে অবস্থান করছেন যুক্তরাষ্ট্রে। জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের ৭৮তম অধিবেশনে যোগ দিতে ১৭ সেপ্টেম্বর বাংলাদেশ বিমানের বিশেষ ফ্লাইটে নিউইয়র্কের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন তিনি।

পরে ২৩ সেপ্টেম্বর নিউইয়র্ক থেকে ওয়াশিংটন ডিসি যান প্রধানমন্ত্রী। সেদিন নিউইয়র্ক থেকে সড়কপথে ওয়াশিংটন ডিসিতে পৌঁছান তিনি।

ওয়াশিংটন থেকে প্রধানমন্ত্রী গিয়েছিলেন যুক্তরাষ্ট্রের আরেক রাজ্য ভার্জিনিয়ায়। সেখানে মায়ের জন্মদিন উপলক্ষে নিজের গলফ ক্লাবে নৈশভোজের আয়োজন করেন প্রধানমন্ত্রীর পুত্র সজীব ওয়াজেদ (জয়)।

বাংলাদেশ সময় শুক্রবার ভোর ৫টা ৩৭ মিনিটে (যুক্তরাষ্ট্র সময় বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা ৭টা ৩৭ মিনিট) নিজের অফিসিয়াল ফেসবুক পেজে একটি ছবি পোস্ট করে নিজের গলফ ক্লাবে নৈশভোজের কথা জানিয়েছেন সজীব ওয়াজেদ নিজেই।

পোস্টে ছবির ক্যাপশনে তিনি লিখেছেন, ভার্জিনিয়াতে আমার গলফ ক্লাবে পরিবারের সঙ্গে মায়ের জন্মদিনের নৈশভোজ (Ma's birthday dinner with the family at my golf club in Virginia)।

এমএইচআর/জিকেএস