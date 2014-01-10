সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট
বাংলাদেশের ইতিহাসে সবচেয়ে বড় জানাজা
দেশি-বিদেশি লাখ লাখ মানুষের অংশগ্রহণে বিএনপি চেয়ারপারসন ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার জানাজা শেষ হয়েছে। ৩১ ডিসেম্বর বিকেল ৩টায় রাজধানীর মানিক মিয়া অ্যাভিনিউয়ে জানাজায় ইমামতি করেন জাতীয় মসজিদ বায়তুল মোকাররমের খতিব মুফতি মুহাম্মদ আব্দুল মালেক।
বেগম খালেদা জিয়ার জানাজা নিয়ে নেটিজেনরা নানান অনুভূতি প্রকাশ করছেন। কেউ কেউ এই জানাজাকে বাংলাদেশের ইতিহাসে সবচেয়ে বড় জানাজা বলে অভিহিত করেছেন।
জুনায়েদ আহমেদ লিখেছেন, ‘বেগম খালেদা জিয়ার জানাজা সম্পন্ন, শেষ বিদায়ে লাখ লাখ মানুষের অংশগ্রহণ।’
আসাদুজ্জামান নূর লিখেছেন, ‘মোহাম্মদপুর-ধানমন্ডি-শাহবাগ-চীন মৈত্রী সব ক্রস করে গুলিস্তানের দিকেও জানাজার লাইন চলে যাচ্ছে।’
মুহাম্মদ আসাদুল্লাহ লিখেছেন, ‘দেশকে ভালোবাসলে দেশ তা বহুগুণে ফিরিয়ে দেয়। ছবিটা কারওয়ান বাজারের। নামাজের অনেক আগে তোলা। যদ্দুর খবর পেয়েছি মানিক মিয়া এভিনিউয়ের ঢেউ ছড়িয়ে পড়েছে শ্যামলী, আগারগাঁও, কারওয়ান বাজার, ধানমন্ডি-কলাবাগান পর্যন্ত। তিনি ছিলেন দেশনেত্রী; আজ দেশ তার জানাজায় দাঁড়িয়ে গেছে। বাংলাদেশপন্থী রাজনীতিবীদের জীবন কতটা মহিমান্বিত হতে পারে তা আমরা এগারো দিনে দুইবার দেখতে পেলাম। জীবিত সকল রাজনীতিবীদের জন্য এরচেয়ে বড় শিক্ষা আর কী হতে পারে?’
আরও পড়ুন
‘স্বাগতম আপনাকে এই সোনার বাংলার মাটিতে’
এত মানুষের ভেতর জায়গাটি খালি ছিল কেন?
গিয়াস উদ্দিন মিয়া লিখেছেন, ‘বিএনপির চেয়ারপারসন ও সাবেক সফল প্রধানমন্ত্রী কোটি মানুষের প্রাণের স্পন্দন প্রিয় দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার নামাজে জানাজায়।’
খালিদ সাইফুল্লাহ লিখেছেন, ‘বেগম খালেদা জিয়ার জানাজা সম্ভবত বাংলাদেশের ইতিহাসে সবচেয়ে বড় জানাজা। আপসহীন নেত্রীকে আল্লাহ্ জান্নাত নসিব করুক!’
মাকামে মাহমুদ লিখেছেন, ‘মহান আল্লাহ যাকে সম্মানিত করেন তাকে এভাবেই সর্বজনীন করেন।’
আব্দুল্লাহ তারেক লিখেছেন, ‘বেগম খালেদা জিয়ার জানাজার দৃশ্য। সম্ভবত বাংলাদেশের ইতিহাসে সবচাইতে বড় জানাজার দৃশ্য এটি। এই দৃশ্য দেখে ঈর্ষা ভরা মন নিয়ে সবচাইতে বেশি কষ্ট পাচ্ছেন একজন, তার নাম আজ আর উল্লেখ নাই করলাম। এটি আবারো প্রমাণ হলো, আল্লাহ যদি কাউকে সম্মান দিতে চান তবে তা ঠেকানোর সাধ্য কারো নেই। আল্লাহু আকবার। আল্লাহ মরহুমাকে ক্ষমা করে দিন, জান্নাতের সর্বোচ্চ মাকাম দান করুন। আমিন।’
এসইউ