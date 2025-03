মৃত্যুমুখ থেকে ফেরা তামিম ইকবালের ঈদের শুভেচ্ছা

তামিম ইকবাল এখন দ্বিতীয় জীবন অতিবাহিত করছেন। গত ২৪ মার্চ, ঠিক এক সপ্তাহ আগে, গত সোমবার তিনি স্রেফ মৃত্যুই বরণ করে ফেলেছিলেন বলা যায়। ২২ মিনিট হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর কোনো ব্যক্তি জীবন ফিরে পায়, তা হয়তো বিশ্বে অন্যতম বিরল একটি ঘটনা। মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরে এসেছেন তিনি।

ওইদিন যদি মিরাকল না ঘটতো, তাহলে হয়তো বা চরম দুঃসংবাদটির আজ এক সপ্তাহ পূরণ হয়ে যেতো। দেশের ক্রিকেটাঙ্গন শোক মুহ্যমান হয়ে ঈদ পালন করতো। আল্লাহ তামিমের হায়াত রেখেছিলেন, ক্রিকেটাঙ্গনকে শোকের সাগরে তাই ভাসতে হয়নি। দুশ্চিন্তার ২৪টি ঘণ্টা অতিবাহিত হওয়ার পর সবাই স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছে। আল্লাহকে ধন্যবাদ জানিয়েছে। সে সঙ্গে তামিমের জীবন ফিরিয়ে দিতে যারা অক্লান্ত পরিশ্রম করে ভূমিকা রেখেছে, তাদেরকে ধন্যবাদ জানিয়েছে।

জীবন ফিরে পাওয়া তামিম ইকবাল আজ সবার সঙ্গে ঈদ উদযাপন করতে পারছেন। ভক্তদের সঙ্গেও ঈদ আনন্দ ভাগাভাগি করেছেন। ঈদের রাতে ফেসবুকে পোস্ট দিয়ে ভক্ত-সমর্থকদেরকে সুস্বাস্থ্য, সুখ ও সমৃদ্ধি কামনা করেছেন।

ফেসবুক পোস্টে তামিম লিখেন, ‘May Allah bless you with health, happiness, and prosperity this Eid. Eid Mubarak (এই ঈদে আল্লাহ আপনাকে সুস্বাস্থ্য, সুখ এবং সমৃদ্ধি দান করুন। ঈদ মোবারক)।

আইএইচএস/