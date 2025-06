দুই কিংবদন্তিকে সঙ্গে রেখে শিরোপা হাতে নিলেন কোহলি

আজকের চ্যাম্পিয়ন রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু কিন্তু একদিনের গড়া কোনো ফ্র্যাঞ্চাইজি নয়। দীর্ঘ ১৮ বছরের সাধনা ও পরিশ্রমের ফসল এটি। আইপিএল ফ্র্যাঞ্চাইজিটিতে জমে আছে বহু তারকা ক্রিকেটারের শ্রম-ঘাম। এসব তারকাদের মধ্যে সবচেয়ে আলোচিত নামটি বিরাট কোহলির, যিনি গতকাল মঙ্গলবার মাঠে থেকে পাঞ্জাব কিংসের বিপক্ষে ৬ রানের জয় উপহার দিয়ে বেঙ্গালুরুকে প্রথমবারের মতো আইপিএল চ্যাম্পিয়ন করেছেন।

এছাড়া বেঙ্গালুরুতে খেলা অন্য তারকাদের মধ্যে বড় নাম হলো এবি ডি ভিলিয়ার্স ও ক্রিস গেইলের। এই দুই তারকা দীর্ঘদিন ঘরে বেঙ্গালুরুকে সার্ভিস দিয়েছেন। যদিও তাৎক্ষণিক ফলাফল দেখাতে পারেননি। তবে দলটিকে গড়ে তোলার কাজ করে দিয়েছেন। সমকালীন অন্যতম দুই ক্রিকেট কিংবদন্তি বেঙ্গালুরুর জন্য লড়াই করেছেন নিজেদের সর্বস্ব দিয়ে।

একসঙ্গে ভিলিয়ার্স, গেইল ও কোহলির শিরোপা উদযাপন। ছবি: সংগৃহীত

বেঙ্গালুরুর প্রতি সাবেক দুই তারকা ভিলিয়ার্স ও গেইলের এতটাই গভীর যে, প্রিয় দলের ফাইনাল দেখতে নিজ দেশ থেকে ভারতে ছুটে এসেছেন। গেইল ওয়েস্ট ইন্ডিজের দ্বীপ জ্যামাইকা থেকে আর ভিলিয়ার্স উড়ে এসেছেন দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে। এরপর গ্যালারিতে বসে দু'জনই পুরো ম্যাচ দেখেছেন।

ম্যাচের পর কোহলির সঙ্গে ভিলিয়ার্স। ছবি: সংগৃহীত

গেইল ও ভিলিয়ার্সের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে তাদরকে সঙ্গে রেখেই গতকাল মঙ্গলবার শিরোপা উদযাপন করেছেন বেঙ্গালুরুর এবারের মৌসুমের সর্বোচ্চ রান সংগ্রহকারী কোহলি। তিন তারকাকে একসঙ্গে ঐতিহাসিক শিরোপা উদযাপন দেখে ভক্তরা আবেগ-আপ্লুত হয়েছেন।

“I’m going to feel the real side of it when we get to Bengaluru tomorrow and celebrate this with the city” - Virat Kohli



King Kohli walks into the dressing room with ABD, talks about Rajat’s leadership, Jitesh’s smartness, and the team coming together to achieve this pic.twitter.com/aqLY7LHvvE