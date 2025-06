বিগ ব্যাশ লিগে আবারও দল পেলেন রিশাদ

অস্ট্রেলিয়ার ফ্র্যাঞ্চাইজি টুর্নামেন্ট বিগ ব্যাশ লিগে আবারও দল পেয়েছেন রিশাদ হোসেন। এবারও তাকে দলে নিয়েছে হোবার্ট হারিকেন্স। বিগ ব্যাশ ড্রাফট ২০২৫ (রাউন্ড-২) থেকে ১৩ নম্বর পিক হিসেবে লেগস্পিনারকে দলে ভিড়িয়েছে দলটি।

বিগ ব্যাশের সর্বশেষ মৌসুমেও (২০২৪-২০২৫) হোবার্টের স্কোয়াডে ছিলেন রিশাদ। কিন্তু বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগে (বিপিএল) ব্যস্ততার কারণে ওই মৌসুমে খেলা হয়নি টাইগার লেগস্পিনারের।

তবে সবকিছু ঠিক থাকলে আগামী ২০২৫-২০২৬ মৌসুমে হোবার্টের হয়ে খেলবেন রিশাদ।

Hassan Khan, Shadab Khan and Babar Azam all feature in the second round of the #BBL15 Draft pic.twitter.com/279LMleuy7