টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ
কামিন্স-হ্যাজলউডকে নিয়েই স্কোয়াড সাজাচ্ছে অস্ট্রেলিয়া
চোটের ঝুঁকি থাকলেও প্যাট কামিন্স, জশ হ্যাজলউড ও টিম ডেভিডকে নিয়েই অস্ট্রেলিয়ার টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের প্রাথমিক স্কোয়াড সাজানো হচ্ছে। তবে কামিন্স বিশ্বকাপে খেলবেন কিনা, সেই বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে চার সপ্তাহ পর পিঠের আরও একটি স্ক্যান সম্পন্ন হওয়ার পর।
গত জুলাইয়ে পিঠের লাম্বার চোটে ভোগার পর থেকে মাত্র একটি আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলেছেন কামিন্স। চলমান অ্যাশেজে অ্যাডিলেড টেস্টে ফিরে দারুণ বোলিং করেন তিনি। তবে ঝুঁকি নিতে না চাওয়ায় তাকে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে সিরিজের বাকি অংশ থকে।
প্রধান কোচ অ্যান্ড্রু ম্যাকডোনাল্ড জানিয়েছেন, ‘২ জানুয়ারি আইসিসির নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ১৫ সদস্যের স্কোয়াড ঘোষণা করা হবে এবং সেখানে কামিন্সের নাম থাকবে। তবে টুর্নামেন্ট ঘনিয়ে আসলে খেলার বিষয়টি চূড়ান্ত করা হবে। ক্যারিবীয় অঞ্চলে হওয়া ২০২৪ টি–টোয়েন্টি বিশ্বকাপের পর থেকে কামিন্স আরকোনো টি–টোয়েন্টি ম্যাচ খেলেননি।’
তিনি আরও বলেন, ‘প্যাটের আর চার সপ্তাহের মধ্যে একটি স্ক্যান হবে। সেটার পরই আমরা জানতে পারব বিশ্বকাপের জন্য সে কোথায় দাঁড়িয়ে আছে। তাকে ১৫ জনের স্কোয়াডে রাখা হবে, এরপর তার অবস্থা মূল্যায়ন করা হবে।’
ভারতের বিপক্ষে টি-টোয়ন্টিতে দারুণ বোলিং করেছেন জশ হ্যাজলউড। হ্যামস্ট্রিং ও অ্যাকিলিস সমস্যার কারণে পুরো অ্যাশেজ মিস করলেও বিশ্বকাপের আগে তিনি ফিট হয়ে উঠবেন বলেই ধারণা করা হচ্ছে।
অস্ট্রেলিয়ার কোচ বলেন, ‘জশ আবার বোলিং শুরু করেছে। সম্ভাব্য সময়সূচি অনুযায়ী সে ঠিকই থাকবে বলে মনে হচ্ছে।’
অস্ট্রেলিয়ার মিডল অর্ডারের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেন ব্যাটার টিম ডেভিড। তারও রয়েছে চোটের সমস্যা। চলমান বিগ ব্যাশ লিগে হ্যামস্ট্রিংয়ে চোট পাওয়ার পর সোমবার তারও স্ক্যান হওয়ার কথা ছিল।
জানা গেছে, এটি আইপিএলে চলতি বছরের শুরুতে পাওয়া হ্যামস্ট্রিং ইনজুরির থেকে আলাদা, যে চোটে তিনি দুই মাস মাঠের বাইরে ছিলেন। তবে ম্যাকডোনাল্ড আশাবাদী যে ডেভিড বিশ্বকাপের জন্য ফিট হয়ে উঠবেন।
ম্যাকডোনাল্ড বলেন, ‘এটা শুধু মাংসপেশির চোট নাকি টেন্ডনের সমস্যা, স্ক্যানের পর তা বোঝা যাবে এবং তখন সময়সীমা জানা যাবে। আমার মনে হয় ডেভিডের ক্ষেত্রে সময়টা সহায়কই হবে। চোট যাই হোক, তাকে বিশ্বকাপের জন্য পাওয়া যাবে।’
অস্ট্রেলিয়ার তাদের বিশ্বকাপ অভিযান শুরু করবে ১১ ফেব্রুয়ারি। গ্রুপ পর্বে তাদের প্রথম দুই ম্যাচ আয়ারল্যান্ড ও জিম্বাবুয়ে। শ্রীলঙ্কার মুখোমুখি হবে ১৬ ফেব্রুয়ারি।
