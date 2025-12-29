আফ্রিকা কাপ অব নেশনস
৩৯ বছরে মোজাম্বিকের প্রথম জয়
অবশেষে দীর্ঘ ৩৯ বছরের অপেক্ষা ফুরালো মোজাম্বিকের। আফ্রিকা কাপ অব নেশনসে শ্বাসরুদ্ধকর লড়াইয়ে গ্যাবনকে ৩-২ ব্যবধানে হারিয়েছে মোজাম্বিক। ফলে টুর্নামেন্টের ইতিহাসে নিজেদের প্রথম জয় তুলে নিয়েছে মাম্বাসরা।
গ্যাবনের বিপক্ষে ম্যাচের আগে আফকনের মূল পর্বে খেলা মোট ১৬ ম্যাচের একটিতেও জয়ের দেখা পায়নি মোজাম্বিক। অবশেষে সেই খরা মিটলো গতকাল রাতে।
শুরু থেকেই আক্রমণাত্মক ফুটবল খেলে মোজাম্বিক। প্রথম গোলের দেখা পায় দেশটি ফয়সাল বাংলের হেডে ৩৭ মিনিটে। মিনিট পাঁচেক পর ম্যাচের ৪২ মিনিটে পেনাল্টি থেকে গোল করে ব্যবধান দ্বিগুণ করেন জেনি কাটামো।
প্রথমার্ধেই দুই গোলে এগিয়ে যাওয়া মোজাম্বিককে মনে হচ্ছিল ফেবারিট। কিন্তু প্রথমার্ধের যোগ করা সময়েই রিবাউন্ড থেকে গোল করে গ্যাবনের হয়ে ব্যবধান কমান পিয়ের-এমেরিক অবামেয়াং। প্রথমার্ধের খেলা শেষ হয় ২-১ ব্যবধানে।
দ্বিতীয়ার্ধের খেলা মাঠে গড়ালে মোজাম্বিককে আবারও এগিয়ে দেন দিয়োগো ক্যালিলা। হেড থেকে গোল করে ব্যবধান আবারও দুই গোলের করেন তিনি।
তবে চেষ্টা চালিয়ে যায় গ্যাবন। ৭৬ মিনিটে আরেকটি গোল করে তারা। কর্নার থেকে আসা আলগা বল জালে পাঠিয়ে ম্যাচে উত্তেজনা ফেরান অ্যালেক্স মুকেতু-মুসুন্দা।
শেষ ২০ মিনিটে দুই দলই মরিয়া হয়ে আক্রমণ চালালেও আর গোল হয়নি। শেষ পর্যন্ত ৩-২ গোলের জয় নিয়ে মাঠ ছাড়ে মোজাম্বিক।
এই জয়ের ফলে বিশ্ব র্যাংকিংয়ে ১০২ নম্বরে থাকা মোজাম্বিক গ্রুপ ‘এফ’-এর লড়াইয়ে নতুন করে সমীকরণ তৈরি করেছে। তিন ম্যাচ শেষে তারা এখন সমান পয়েন্ট নিয়ে তৃতীয় স্থানে রয়েছে, যেখানে শীর্ষে থাকা আইভরি কোস্ট ও ক্যামেরুনের সঙ্গেও তাদের পয়েন্টের ব্যবধান নেই। বিপরীতে, টানা দুই ম্যাচে পরাজয়ের কারণে গ্যাবনের নকআউট পর্বে পৌঁছানো প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়েছে।
পরের ম্যাচে ক্যামেরুনের মুখোমুখি হয়ে ইতিহাস গড়ার হাতছানি মোজাম্বিকের সামনে। আর গ্যাবনের জন্য পরিস্থিতি স্পষ্ট। টুর্নামেন্টে টিকে থাকতে হলে আইভরি কোস্টকে হারানো ছাড়া আর কোনো পথ খোলা নেই।
আইএন