সেপ্টেম্বরেই অনুষ্ঠিত হবে এশিয়া কাপ, ভেন্যু আরব আমিরাত

এবারের এশিয়া কাপ ক্রিকেটের আয়োজক ছিল ভারত। কিন্তু ভারত-পাকিস্তান রাজনৈতিক বৈরিতার কারণে টুর্নামেন্টটি মাঠে গড়াবে কি না, গড়ালে নির্ধারিত সময়ে অনুষ্ঠিত হবে কি না তা নিয়ে ঘোর সংশয় ছিল। আবার এর সঙ্গে নতুন করে যুক্ত হয়েছে বাংলাদেশ-ভারত রাজনৈতিক টানাপোড়েন।

শেষ পর্যন্ত সব জ্বল্পনা-কল্পনা ছাপিয়ে এশিয়া কাপ ক্রিকেট অনুষ্ঠিত হচ্ছে আগামী সেপ্টেম্বরেই। এশিয়ান ক্রিকেট কাউন্সিলের চেয়ারম্যান ও পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের সভাপতি মাহসিন নাকভি আজ বিকেলের দিকে এক্স হ্যান্ডলে (টুইটার) পোস্ট করা একটি বার্তায় এ বিষয়টি নিশ্চিত করেন।

I am delighted to confirm the dates for the ACC Men's Asia Cup 2025 in UAE. The prestigious tournament will take place from September 9th to 28th. We look forward to a spectacular display of cricket! Detailed Schedule will be out soon. #Cricketwins