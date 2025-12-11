চাকরি হারাচ্ছেন আলোনসো!
মোটামুটি আশাব্যঞ্জক পারফরম্যান্স করলেও রক্ষণভাগের বড় কিছু ভুলে চ্যাম্পিয়ন্স লিগের ম্যাচে ম্যানচেস্টার সিটির কাছে পরাজিত হয়েছে। ঘরের মাঠ সান্তিয়াগো বার্নাব্যুতে এগিয়ে গিয়েও হারতে হয়েছে ২-১ ব্যবধানে। টানা ব্যর্থতায় রিয়ালের কোচের দায়িত্বে থাকা জাবি আলোনসোর ওপর বেড়েছে চাপ। শঙ্কায় পড়েছে রিয়ালে তার ভবিষ্যৎ।
লস ব্লাঙ্কোসরা ২৮ মিনিটে রদ্রিগোর গোলে এগিয়ে যাওয়ার পরও প্রথমার্ধেই দুই গোলে শোধ করে জয় নিয়ে মাঠ ছাড়ে সিটি। দ্বিতীয়ার্ধে সিটি আর কোনো গোল করতে পারেনি আর রিয়ালও পারেনি সমতা ফেরানো গোল আদায় করতে।
ম্যাচের শুরুতে রব ওঠে – এই ম্যাচ হেরে গেলে চাকরি নিয়ে বিপদে পড়বে আলোনসো। তবে ম্যাচশেষে যতটুকু জানা গেছে, তাতে এখনই চাকরি হারাচ্ছেন না রিয়াল কোচ। তবে বিপদ হতে পারে আগামী ১৫ ডিসেম্বর আলাভেসের বিপক্ষে লা লিগার ম্যাচে ফলাফল নিজেদের অনুকূলের আনতে না পারলে।
বার্নাব্যুতে সিটির বিপক্ষে হারের পর উচ্চ ভলিউমে মিউজিক ছেড়ে দেওয়া হয়। খুব সম্ভবত আলোনসোকে নিয়ে দুয়োধ্বনি আড়াল করতেই এমনটি করা হয়।
সেই মিউজিক শেষ হতেই মাঠ ছেড়ে চলে যান অধিকাংশ স্বাগতিক সমর্থকরা। এরপরই মিউজকের ভলিউম কমলে কানে আসতে শুরু করে সিটির আড়াই হাজার সমর্থকদের গান। তারা উচ্চস্বরে গাইতে থাকে, ‘উই হ্যাভ গট গার্দিওলা।’ যা কিনা বার্নাব্যুতে প্রতিধ্বনি হতে থাকে।
হতাশার পরাজয়ের পর সংবাদ সম্মেলনে জাবি আলোনসোকে সাংবাদিকরা প্রশ্ন করেন, তিনি কি সভাপতি ফ্লোরেন্তিনো পেরেজের সঙ্গে কথা বলেছেন? জবাবে আলোনসো বলেন, ‘আমি সরাসরি এখানেই এসেছি।’
গত রোববার সেল্টা ভিগোর কাছে পরাজয়ের পরই মাদ্রিদের বোর্ড গভীর রাত পর্যন্ত সম্ভাব্য সিদ্ধান্ত নিয়ে আলোচনায় বসেছিল। তাই আবার আলোচনার জন্য বসা হলে তা মোটেই বিস্ময়ের কিছু হবে না।
আইএন