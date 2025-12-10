  2. খেলাধুলা

অবসরের পর কী করবেন মেসি, ফাঁস করলেন বেকহ্যাম

স্পোর্টস ডেস্ক
প্রকাশিত: ১০:১৩ পিএম, ১০ ডিসেম্বর ২০২৫
রোববার এমএলএস কাপ চ্যাম্পিয়ন হয়েছে ইন্টার মিয়ামি। ফাইনালে গোল করতে না পারলেও দু’টি গোলের সুযোগ তৈরি করে দেন লিওনেল মেসি।

এবার লিওনেল মেসির অবসর নিয়ে জ্বল্পনা উঠে গেছে। মূলতঃ তার অবসরজীবন নিয়ে জল্পনা উস্কে দিলেন ডেভিড বেকহ্যাম। রোববার ইন্টার মিয়ামি এমএলএস কাপ জয়ের পর আর্জেন্টিনার বিশ্বজয়ী অধিনায়ককে নিয়ে কথা বলেছেন মিয়ামির অন্যতম মালিক বেকহ্যাম। মেনে নিয়েছেন, ইন্টার মিয়ামির সবচেয়ে মূল্যবান ফুটবলারের হৃদয়জুড়ে এখনও রয়েছে বার্সেলোনা।

এক সাক্ষাৎকারে বেকহ্যাম বলেছেন, ‘আমি চাই ফুটবল থেকে অবসরের পরও মেসি মিয়ামিতিই থাকুক। তবে সে আমাকে জানিয়েছে, ন্যু ক্যাম্পের কাছাকাছি কোথাও পাকাপাকিভাবে থাকতে চায়। বার্সেলোনাকে এত ভালবাসতে মেসির মতো আর কোনও ফুটবলারকে দেখিনি। মেসির পায়ে বার্সার লোগো রয়েছে। পানির বোতলেও বার্সার লোগো রয়েছে।’

বেকহ্যাম জানিয়ে দিয়েছেন, ফুটবল থেকে অবসর নেওয়ার পর স্পেনেই পরিবার নিয়ে পাকাপাকিভাবে বসবাস করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন মেসি।

এমএলএস কাপে দলের সাফল্য নিয়ে মিয়ামির অন্যতম কর্ণধার বেকহ্যাম বলেছেন, ‘বহু নিদ্রাহীন রাত কাটিয়েছি; কিন্তু মিয়ামির উপর সব সময় আমার বিশ্বাস ছিল। জানতাম, আমাদের দল একদিন ঠিক এ জায়গায় পৌঁছাবে। আমার সহযোগীরা দুর্দান্ত। জানতাম সব কিছুই সম্ভব। আমাদের জার্সির পিছনে লেখা রয়েছে- স্বপ্ন দেখার স্বাধীনতা।’

দলকে প্রথমবার এমএলএস কাপ জিতিয়ে উচ্ছ্বসিত মেসিও। তিনি বলেছেন, ‘মৌসুমটা দুর্দান্ত গেল। শেষ চারটি ম্যাচে আমরা যে রকম প্রেসিং ফুটবল খেলেছি, সেটা অবিশ্বাস্য। গতবার ছিটকে যাওয়ার পর এবার এমএলএস কাপ জয়ই আমাদের মূল লক্ষ্য ছিল। আমাদের পুরো দল সারা মৌসুম ধরে দারুণ পারফর্ম করেছে। এই মুহূর্তটার জন্যই একদিন অপেক্ষা করছিলাম।’

