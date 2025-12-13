অনূর্ধ্ব-১৯ এশিয়া কাপ
বড় রান তাড়ায় উড়ন্ত সূচনা বাংলাদেশের
দুবাইয়ে অনূর্ধ্ব-১৯ এশিয়া কাপে নিজেদের প্রথম ম্যাচে ২৮৪ রানের জয়ের লক্ষ্য পেয়েছে বাংলাদেশ। আফগানদের বিপক্ষে এই লক্ষ্য তাড়া করতে নেমে উড়ন্ত সূচনা করেছে জুনিয়র টাইগাররা।
উদ্বোধনী জুটিতে জাওয়াদ আবরার আর রিফাত বেগ এরই মধ্যে ১৪ ওভারে তুলে ফেলেছেন ৯৫ রান। রানরেট ৬.৮! আবরার ৪৬ আর রিফাত ৩৯ রানে অপরাজিত আছেন।
এর আগে দুবাইয়ে টস জিতে ব্যাট করতে নেমে তিনে নামা ব্যাটার ফয়সাল শিনোজাদার সেঞ্চুরিতে আফগানিস্তান দাঁড় করিয়েছে ৭ উইকেটে ২৮৩ রানের বড় সংগ্রহ।
শনিবার (১৩ ডিসেম্বর) দুবাইয়ের আইসিসি একাডেমি মাঠে টস জিতে ব্যাট করতে নেমে ১৬ রানে প্রথম উইকেট হারায় আফগানিস্তান অনূর্ধ্ব-১৯ দল। তবে তিনে নামা ফয়সাল ব্যাট হাতে প্রাচীর হয়ে দাঁড়ান। আউট হওয়ার আগে খেলেন ৯৪ বলে ১০৩ রানের ইনিংস। ৮ চার ও ৪ ছক্কায় সাজান ইনিংসটি।
আফগানদের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ৪৪ রান করেন উজাইরউল্লাহ নিয়াজাই। ৩৮ রান আসে আজিজউল্লাহ মিয়াখিলের ব্যাট থেকে। ৩৪ রান করেন ওসমান সাদাত। নয়ে নামা আব্দুল আজিজ ৩ ছক্কায় ১৬ বলে ২৬ রানের ক্যামিও ইনিংস খেলে ছিলেন অপরাজিত।
বাংলাদেশের হয়ে সমান দুটি উইকেট পেয়েছেন ইকবাল হোসেন ইমন ও শাহরিয়ার আহমেদ। ১টি করে উইকেট গেছে সাদ ইসলাম, সাইমুন বশির ও রিজন হোসেনের ঝুলিতে।
এমএমআর