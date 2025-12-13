মেসিকে দেখতে না পেরে সল্টলেক স্টেডিয়ামে ভাঙচুর চালালেন দর্শকরা

মেসিকে দেখতে না পেরে সল্টলেক স্টেডিয়ামে ভাঙচুর চালালেন দর্শকরা
ভারত সফরে এসেছেন লিওনেল মেসি। তবে সেই সফরে কলকাতার আয়োজনে শুরু হয়েছে বিশৃঙ্খলা। কলকাতার সল্টলেক স্টেডিয়ামে মেসিকে ঠিকমতো দেখতে না পারায় ক্ষুদ্ধ দর্শকরা ভাঙচুর চালিয়েছে স্টেডিয়ামের গ্যালারিতে। ভাঙা চেয়ার ও বোতল ছুড়ে মেরেছেন মাঠে।
কেবল গ্যালারির চেয়ার ভেঙেছেন বিষয়টা এমন নয়। একপর্যায়ে বেষ্টনী টপকে মাঠেও ঢুকেও পড়েন অসংখ্য দর্শক। বিশৃঙ্খলা দেখার আগেই মাঠ ছেড়ে চলে যান মেসি। তাই বিপাকে পড়তে হয়নি তাকে।
গতকাল রাত সাড়ে ৩টার দিকে কলকাতার নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বোস এয়ারপোর্টে ইন্টার মায়ামি সতীর্থ লুইস সুয়ারেজ ও রদ্রিগো দি পলকে নিয়ে নিয়ে অবতরণ করেন মেসি। তাদেরসহ ভারতের আরও তিনটি শহরে যাওয়ার কথা রয়েছে এই কিংবদন্তী ফুটবলারের।
সল্টলেকে প্রবেশ করার পর গ্যালারির চারপাশে প্রদক্ষিণ করার কথা ছিল মেসির। মাঠে আসার কথা ছিল বলিউড বাদশাহ শাখরুখ খান ও মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জিরও। হওয়ার কথা ছল প্রদর্শণী ম্যাচও। কিন্তু কিছুই হতে পারেনি বিশৃঙ্খলার কারণে।
ভারতের সংবাদমাধ্যমের খবর অনুযায়ী, ভারতের স্থানীয় সময় ১১টায় মেসির গাড়ি সল্টলেকে প্রবেশ করার পরপরই তাকে ঘিরে ফেলে বেশ কিছু মানুষ। গ্যালারির দর্শকরা অপেক্ষা করেও ঠিকমতো দেখতে না পেয়ে স্লোগান দিতে থাকে ‘উই ওয়ান্ট মেসি’ জায়ান্ট স্ক্রিনে মেসিকে দেখা গেলেও ৭০-৮০ জনের মতো মানুষ মেসির চার পাশে ঘিরে থাকায় সেখানেও ভালোভাবে দেখা যাচ্ছিল না।
পরিস্থিতি সামাল দিতে মেসিকে ঘিরে রাখা মানুষদের সরানোর প্রচেষ্টা চালান ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস ও ট্যুর আয়োজক শতদ্রু দত্ত। কিন্তু তাতেও কোনো কাজ হয়নি। মেসিকে দেখতে ও সেলফি তুলতে ভীড় জমিয়ে রাখে তারা। অন্যদিকে মেসিকে দেখতে না পেরে গ্যালারিতে শুরু হয় হইচই। গ্যালারির দর্শকরা বোতল ছুড়ে মারেন মাঠে। এমন পরিস্থিতিতে বিরক্ত হয়ে মাঠ থেকে বেরিয়ে যান মেসি।
মেসি বেরিয়ে যাওয়ার পর গ্যালারির দর্শকরা ক্ষুব্ধ হয়ে ভাঙচুর চালানো শুরু করেন। চেয়ার ভেঙে মারতে থাকেন মাঠে। বেস্টনি পেরিয়ে ঢুকে পড়েন মাঠেও। পরিস্থিতি এ সময় পুলিশের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়।
কলকাতা থেকে আজই মেসির হায়দরাবাদে যাওয়ার কথা রয়েছে। সেখান থেকে মুম্বাই হয়ে দিল্লি সফর দিয়ে শেষ হবে ‘দ্য গোট ট্যুর ইন্ডিয়া।’
আইএন