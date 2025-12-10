‘ক্রিকেট বন্ধ প্রতিবাদের ভাষা হতে পারে না, বিকল্প চিন্তায় বিসিবি’

‘ক্রিকেট বন্ধ প্রতিবাদের ভাষা হতে পারে না, বিকল্প চিন্তায় বিসিবি’
বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের সঙ্গে ঢাকার শীর্ষস্থানীয় ক্লাবগুলোর দ্বন্দ্ব শুরু হয় গত অক্টোবরে। বিসিবির পরিচালনা পর্ষদের নির্বাচনে নানা অভিযোগ তুলে ক্যাটাগরি-২ কোটায় ১২ পরিচালক পদে নির্বাচনে অংশ নিতে মনোনয়নপত্র তুলে প্রার্থীতা প্রত্যাহার করেন শীর্ষ ক্লাব সংগঠকরা।
এরপর ঢাকা ক্রিকেট ক্লাব অর্গানাইজার্স এসোসিয়েশনের ব্যানারে এক হয়ে তারা সিসিডিএম-এর আওতাভুক্ত সব লিগ বর্জনের ঘোষণা দেন। এখনও পর্যন্ত সেই অবস্থান ধরে রেখেছেন তারা। এতে করে ক্লাব ক্রিকেটে অচলাবস্থা তৈরি হয়েছে। প্রথম বিভাগ ক্রিকেট পিছিয়েছে দুই দফায়, প্রিমিয়ার লিগের ভবিষ্যৎ আছে শঙ্কায়।
ক্লাব-বোর্ড দ্বন্দ্ব আর লিগের ভবিষ্যৎ নিয়ে আজ বুধবার সংবাদ সম্মেলন করে সিসিডিএম। বিসিবি পরিচালকও সহ-সভাপতি ফারুক আহমেদ, বিসিবি পরিচালক ও সিসিডিএম চেয়ারম্যান আদনান রহমান দীপন, বিসিবি পরিচালকও ফ্যাসিলিটিজ কমিটির চেয়ারম্যান শানিয়ান তানিম এবং বিসিবি পরিচালক মোকসেদ আলম বাবু সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন।
সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্যে ক্রিকেট ক্লাব অর্গানাইজার্স এসোসিয়েশনের কর্মকর্তাও মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাবের ক্রিকেট কমিটির চেয়ারম্যান মাসুদুজ্জামান, আবাহনী লিমিটেডের পরিচালক শেখ বশির আহমেদ মামুন এবং সূর্যতরুণ ক্লাবের কর্মকর্তা ফাহিম সিনহার বক্তব্যের জবাব দেয় সিসিডিএম। লিগ মাঠে গড়ানোর পক্ষে থাকায় ধন্যবাদ জানানো হয় তামিম ইকবালকে।
সিসিডিএম আগেই জানিয়েছিল লিগে অংশ না নিলে ক্লাবগুলোর বিরুদ্ধে বাইলজ অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে। বুধবার সেটা আরও একবার স্পষ্ট করে সিসিডিএম। তবে ক্রিকেট ও ক্রিকেটারদের স্বার্থে ক্লাবগুলোকে লিগে অংশ নেওয়ার আহবান জানান বিসিবির সহ সভাপতি ফারুক আহমেদ।
তিনি বলেন, ‘যারা নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়িয়েছেন, তারাই এখন লিগ বর্জনে সোচ্চার। প্রতিবাদের ভাষা অনেক আছে। তাই বলে ক্রিকেটকে বন্ধ করা প্রতিবাদের ভাষা হতে পারে না। লিগ না হলে ক্ষতিগ্রস্থ হবেন ক্রিকেটাররা। সে কারণেই ক্রিকেটারদের স্বার্থে খেলা মাঠে গড়ানো দরকার।’
তবে শেষ পর্যন্ত ক্লাবগুলো বর্জনের অবস্থান থেকে সরে না আসলে বিকল্প চিন্তাও করে রেখেছে বিসিবি। এ প্রসঙ্গে ফারুক আহমেদ বলেন, ‘ক্লাব ক্রিকেট টাকা পয়সা খরচ করে আজ বাংলাদেশের ক্রিকেটকে এ পর্যায়ে নিয়ে এসেছে। এটা অস্বীকার করার উপায় নেই। তবে ক্লাব ক্রিকেট শেষ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত না হলে কিংবা সকল ক্লাব অংশ না নিলে ক্রিকেটারদের জন্য বিকল্প ভাবনাও আছে বিসিবির। ক্লাব ক্রিকেট না হলে বোর্ড বিকল্প টুর্নামেন্ট করবে।’
যদিও কোনো ক্লাবই এখনও আনুষ্ঠানিকভাবে লিগ না খেলার চিঠি দেয়নি। নিশ্চিত করে সিসিডিএম চেয়ারম্যান আদনান রহমান দীপন বলেন, ‘আমরা এই ধরনের (লিগ বর্জন) মৌখিক বার্তা পাচ্ছি। আর এ ধরনের কোন চিঠি আমরা কোনো ক্লাবের কাছ থেকে পাইনি। বিসিবি কিংবা সিসিডিএম কারও কাছেই এমন কোন চিঠি আসেনি। মোহামেডান যেটা প্রতিবাদ করেছে সেটা কিন্তু সভাপতির কথার উপরে...তারা লিগ খেলবে কি খেলবে না এরকম কোন নেতিবাচক চিঠি আমরা পাইনি।’
