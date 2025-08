বলে ভ্যাসলিন লাগিয়েছে ভারত, ল্যাবে পাঠানোর দাবি পাকিস্তান তারকার

ওভাল টেস্টে ভারতের বিরুদ্ধে বল টেম্পারিংয়ের অভিযোগ তুললেন সাবেক পাকিস্তানি পেসার শাব্বির আহমেদ। শুবমান গিলের নেতৃত্বে ওই টেস্টে ভারতীয় দলের ৬ রানের শ্বাসরুদ্ধকর জয়ের পর এমন অভিযোগ তোলেন তিনি।

শাব্বিরের দাবি, ভারত বল টেম্পারিং করেছে এবং ভ্যাসলিন ব্যবহার করে ৮০ ওভারের পরও বলকে অস্বাভাবিকভাবে চকচকে রেখেছে।

ওভাল টেস্টের শেষদিনে জয়ের জন্য ইংল্যান্ডের দরকার ছিল মাত্র ৩৫ রানের, হাতে ৪ উইকেট। পেসার মোহাম্মদ সিরাজ ও প্রসিধ কৃষ্ণার নাটকীয় বোলিংয়ে এই ম্যাচ শেষ পর্যন্ত ভারত জিতে যায় ৬ রানে। এতে সিরিজ ২-২ সমতায় শেষ করতে সক্ষম হয় ভারত।

বিতর্ক উঠেছে ভারতীয় দলের কাণ্ডে। টেস্ট সাধারণ ৮০ ওভার পর পর ফিল্ডিং দল বল পরিবর্তন করতে পারে। কিন্তু ভারতীয় দল ওই ম্যাচে ৮০ ওভারের পর নতুন বল নেয়নি।

শাব্বির আহমেদের দাবি ছিল, ভারতীয়রা বলকে চকচকে রাখতে ভ্যাসলিন ব্যবহার করেছে। তিনি মনে করেন, বলটি ল্যাবে পাঠিয়ে পরীক্ষার ব্যবস্থা করা উচিত।

এক্সে ( সাবেক টুইটার) শাব্বির লেখেন, ‘আমার মনে হয় ভারত ভ্যাসলিন ব্যবহার করেছে। ৮০ ওভারের পরও বল নতুনের মতো চকচকে ছিল। আম্পায়ারদের বলটি ল্যাবে পাঠিয়ে পরীক্ষা করা উচিত।’

I think

India used Vaseline

After 80 + over

Ball still shine like new

Umpire should send this ball to lab for examine