অ্যাশেজ শেষ কামিন্সের, টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ নিয়েও অনিশ্চয়তা
অস্ট্রেলিয়ার অধিনায়ক প্যাট কামিন্স চলমান অ্যাশেজ সিরিজে আর কোনো ম্যাচ খেলবেন না। একই সঙ্গে আগামী ফেব্রুয়ারিতে অনুষ্ঠিতব্য টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে তার অংশগ্রহণ নিয়েও অনিশ্চয়তা দেখা দিয়েছে। দীর্ঘমেয়াদি স্বাস্থ্যের কথা মাথায় রেখে ঝুঁকি নিতে নারাজ নির্বাচক ও মেডিক্যাল টিম।
মঙ্গলবার এমসিজিতে বক্সিং ডে টেস্টের জন্য অস্ট্রেলিয়ার দল ঘোষণার সময়ই নিশ্চিত করা হয়, কামিন্স এই ম্যাচে খেলবেন না। পরে প্রধান কোচ অ্যান্ড্রু ম্যাকডোনাল্ড জানান, একটি ম্যাচ খেলেই কামিন্সের অ্যাশেজ শেষ, যে ম্যাচে তার অবদান অস্ট্রেলিয়ার সিরিজ জয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে।
ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফরের পর কামিন্সের পিঠে স্ট্রেস রিঅ্যাকশন ধরা পড়ে। তবে পুনর্বাসন প্রক্রিয়ার পর অ্যাডিলেড টেস্টে দুর্দান্ত বোলিং করে তিনি ছয় উইকেট নেন এবং অস্ট্রেলিয়া ৮২ রানে জয় পায়।
ম্যাকডোনাল্ড বলেন, ‘সে ভালোভাবেই সেরে উঠেছে। তবে সিরিজের বাকি অংশে তাকে খেলানো হবে না, এটা অনেক আগেই পরিকল্পিত সিদ্ধান্ত ছিল। তিনি আরও জানান, কামিন্সকে একটি ম্যাচ পর্যন্ত ফিট করে তোলা সবার জন্যই বড় প্রচেষ্টা ছিল।’
টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ দল নির্বাচন নিয়েও আলোচনা হবে বলে জানান ম্যাকডোনাল্ড। ‘কামিন্সের অংশগ্রহণ নিয়ে আরও মেডিক্যাল পরামর্শ নেওয়া হবে। তার ব্যাকের অবস্থা জানতে আবার স্ক্যান করা হবে। বিশ্বকাপে খেলতে পারবে কি না, এখনো স্পষ্ট নয়। বিষয়টি ধোঁয়াশাপূর্ণ, তবে আমরা আশাবাদী’- বলেন তিনি।
২০২৪ সালের মাঝামাঝি ক্যারিবিয়ান ও যুক্তরাষ্ট্রে অনুষ্ঠিত আগের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের পর থেকে অস্ট্রেলিয়ার হয়ে আর কোনো টি-টোয়েন্টি খেলেননি কামিন্স। আসন্ন বিশ্বকাপ শেষে শুরু হবে আইপিএল ২০২৬, যেখানে সানরাইজার্স হায়দরাবাদের অধিনায়ক হিসেবে তার খেলার কথা রয়েছে।
এমএমআর