ফলাফল নয়, ভালো ক্রিকেট খেলাকে বেশি গুরুত্ব দিচ্ছেন অঙ্কন

ফলাফল নয়, ভালো ক্রিকেট খেলাকে বেশি গুরুত্ব দিচ্ছেন অঙ্কন
বিপিএলে এবারই প্রথমবারের মতো খেলতে যাচ্ছে নোয়াখালী এক্সপ্রেস। সৌম্য সরকার, জাকের আলী, মাহিদুল ইসলাম অঙ্কনদের মতো দেশি ক্রিকেটাররা খেলবেন দলটির হয়ে। শুরুতে ফলাফল নিয়ে চিন্তা না করে ভালো ক্রিকেট খেলাকে বেশি গুরুত্ব দিতে চান নোয়াখালীর উইকেটরক্ষক ব্যাটার অঙ্কন।
মঙ্গলবার গণমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে অঙ্কন বলেন, ‘আমার কাছে মনে হয় যে সব দল অনেক ভারসাম্যপূর্ণ। সবাই অনেক সময় পেয়েছে দল করার জন্য বা তারা ওই পরিকল্পনা করেই দল গড়েছে। কে কেমনভাবে চাপ সামলাতে করতে পারে, কে কেমনভাবে ম্যাচ জিততে পারে বেশি, ওটা বেশি গুরুত্বপূর্ণ। আর ফলাফল নিয়ে অতটা চিন্তা না, কারণ চ্যাম্পিয়নশিপ অনেক দূরে। কতটা ভালো ক্রিকেট খেলতে পারি সেটাই গুরুত্বপূর্ণ।’
নোয়াখালী এক্সপ্রেসের পরিবেশ ও ব্যবস্থাপনা নিয়ে উচ্ছ্বসিত অঙ্কন। তিনি বলেন, ‘আমার কাছে মনে হয় যে তারা (নোয়াখালী) প্রথমবার হিসেবে খুবই ভালো করছে। এ পর্যন্ত দলের পরিবেশ হতে শুরু করে সবকিছুই অনেক গোছানো। আশা করি যে, তারাও অনেক বছর চালিয়ে যেতে পারবে। নোয়াখালীর অনেক ভালো ভক্ত-সমর্থকও আছে। আশা করি তারা অনেক ভালো করবে বিপিএলে।’
অঙ্কনের কাছে চ্যাম্পিয়নশিপের চেয়ে প্রতিটি ম্যাচে দল হিসেবে পারফর্ম করাটাই আসল, ‘আসলে সবারই লক্ষ্য থাকে যে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার। কিন্তু আমার কাছে মনে হয় যে আমরা প্রথম থেকে দল হিসেবে কতটা গুছানো ক্রিকেট খেলতে পারছি, কতটা সবাই পারফরম্যান্স করতে পারছে-সেটাই গুরুত্বপূর্ণ বড় নাম নিয়ে চিন্তা করার চেয়ে। প্রত্যেকটা ম্যাচ ভালো খেলাটা অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ।’
