৬ বলে ৫ উইকেট নিয়ে ইতিহাস ইন্দোনেশিয়ার বোলারের

স্পোর্টস ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৩:০৮ পিএম, ২৩ ডিসেম্বর ২০২৫
এমন ফাইফার আগে কখনোই হয়নি আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে। কল্পনাতেও আনা কঠিন এক ওভারেই ফাইফার। কিন্তু সেই নজিরবিহীন ইতিহাসটাই গড়লেন ইন্দোনেশিয়ার পেসার গেদে প্রিয়ানদানা।

নারী-পুরুষ দুটোরই আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টির ইতিহাসে প্রথম বোলার হিসেবে এক ওভারেই ফাইফার নিলেন ২৮ বছর বয়সী এই পেসার।

মঙ্গলবার (২৩ ডিসেম্বর) ইন্দোনেশিয়ার বালিতে কম্বোডিয়ার বিপক্ষে ইতিহাসের প্রথম বোলার হিসেবে এই কীর্তি গড়েছেন তিনি।

ম্যাচে ইন্দোনেশিয়াই এগিয়ে ছিল। তবে এমন নয় যে পিছিয়ে ছিল কম্বোডিয়া। ১৬৮ রান তাড়া করতে নেমে ১৫ ওভার শেষে কম্বোডিয়ার বোর্ডে রান ছিল ৫ উইকেটে ১০৬। দুই দলেরই ছিল তখন ম্যাচ জয়ের সম্ভাবনা।

তখনই ইনিংসে নিজের প্রথম ওভার করতে আসেন গেদা প্রিয়ানদানা। অবিশ্বাস্য এক ওভার শেষ করে দেন কম্বোডিয়ার সব আশা। প্রথম ৩ বলে শাহ আবরার হুসেইন, নির্মলজিৎ সিং এবং চ্যানথোয়ুন রাথানাককে ফিরিয়ে আদায় করেন হ্যাটট্রিক। ৫ উইকেটে ১০৬ রান থেকে ৮ উইকেটে ১০৬ রানে পরিণত হয় কম্বোডিয়ার স্কোর।

পরের বলটি হয় ডট। এরপর মংদারা শক ও পেল ভেন্নাককে ফিরিয়ে কার্যত শেষই করে দেন ম্যাচ। সেই ওভারে কম্বোডিয়ার স্কোরে যোগ হয় মাত্র একটি রান। শেষ দুই উইকেটের মাঝে একটি বল ওয়াইড করেন গেদা প্রিয়ানদানা।

ইন্দোনেশিয়ার পেস বোলারের ১ ওভারে ১ রান দিয়ে হ্যাটট্রিকসহ ৫ উইকেট শিকারের বিশ্বরেকর্ডে কম্বোডিয়া হেরেছে ৬০ রানে। ব্যাট হাতেও অবদান রাখেন তিনি। ধর্ম কেশুমার সঙ্গে ওপেনিংয়ে নেমে ব্যাট হাতে ৬ বলে ১১ রান করেছিলেন প্রিয়ানদানা।

তবে ইন্দোনেশিয়ার ব্যাটিংয়ে মূল নায়ক ছিলেন প্রিয়ানদানার সঙ্গী হয়ে ওপেনিংয়ে নামা উইকেটকিপার-ব্যাটার ধর্ম কেশুমা। ৪টি চার ও ৬ ছক্কায় অপরাজিত ছিলেন ৬৮ বলে ১১০ রানের ইনিংস খেলে।

যদিও আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে এটি প্রথম ঘটনা হলেও পুরুষদের ঘরোয়া টি–টোয়েন্টিতে এক ওভারে পাঁচ উইকেট নেওয়ার কীর্তি এর আগে দুইবার হয়েছে। যে তালিকায় প্রথম বাংলাদেশের এক বোলার।

২০১৩–১৪ মৌসুমে ভিক্টরি ডে টি–টোয়েন্টি কাপে ইউসিবি-বিসিবি একাদশের হয়ে আবাহনীর বিপক্ষে এক ওভারে পাঁচ উইকেট নেন আল-আমিন হোসেন।

দ্বিতীয়বার ঘটনাটি ঘটে ২০১৯–২০ সৈয়দ মুস্তাক আলি ট্রফির সেমিফাইনালে। কর্নাটকের অভিমন্যু মিথুন হরিয়ানার পাঁচ ব্যাটারকে এক ওভারে আউট করেন।

এর আগে, আন্তর্জাতিক টি–টোয়েন্টিতে এক ওভারে চার উইকেট নেওয়ার ঘটনা ঘটেছে ১৪ বার। যেখানে সবচেয়ে বেশি আলোচিত ২০১৯ সালে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে শ্রীলঙ্কার লাসিথ মালিঙ্গার এক ওভারে চার বলেই চার উইকেট নেওয়ার কীর্তি।

