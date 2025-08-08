ম্যানচেস্টার পুলিশের তদন্তের মুখে পাকিস্তানের তারকা ক্রিকেটার
পাকিস্তান জাতীয় দলের তারকা ব্যাটার ব্যাটার হায়দার আলির বিরুদ্ধে ফৌজদারি তদন্ত শুরু করেছে গ্রেটার ম্যানচেস্টার পুলিশ। যার জেরে তাকে সাময়িক নিষিদ্ধ করেছে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড (পিসিবি)। যতক্ষণ না তদন্ত শেষ হয়, ততক্ষণ তার এই নিষেধাজ্ঞা বহাল থাকবে।
হায়দার আলি কী ধরনের অপরাধ করেছেন, তা এখনও আনুষ্ঠানিকভাবে জানানো হয়নি। তবে ক্রিকইনফো সূত্রে জানা গেছে, হায়দার বর্তমানে যুক্তরাজ্যে আট নেই, তবে সন্দেহভাজন হিসেবে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে।
ঘটনাটি সম্প্রতি পাকিস্তান শাহিনস দলের ইংল্যান্ড সফরের সময় ঘটেছে। পিসিবি এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, তারা এই তদন্ত সম্পর্কে অবগত হয়েছে এবং হায়দার আলিকে এই প্রক্রিয়ায় আইনি সহায়তা দিচ্ছে। তবে তদন্ত শেষ হলে এবং সকল তথ্য প্রমাণ পাওয়া গেলে পিসিবি তাদের আচরণবিধি অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবে।
২৪ বছর বয়সী হায়দার পাকিস্তানের হয়ে ২টি ওয়ানডে ও ৩৫টি টি-টোয়েন্টি খেলেছেন। তিনি পাকিস্তান শাহিনস দলের এই সফরে একজন সিনিয়র খেলোয়াড় ছিলেন। সফরে তিনি তিনটি ৫০-ওভারের ম্যাচ এবং দুটি তিনদিনের ম্যাচে অংশ নিয়েছেন।
এমএমআর