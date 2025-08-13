৩৪ বছর পর পাকিস্তানের বিপক্ষে ওয়ানডে সিরিজ জয় ওয়েস্ট ইন্ডিজের

৩৪ বছর পর পাকিস্তানের বিপক্ষে ওয়ানডে সিরিজ জয় ওয়েস্ট ইন্ডিজের
৩৪ বছর পর পাকিস্তানের বিপক্ষে দ্বিপক্ষীয় ওয়ানডে সিরিজ জিতেছে ওয়েস্ট ইন্ডিজ। মঙ্গলবার তিন ম্যাচ সিরিজের শেষ ওয়ানডেতে পাকিস্তানকে ২০২ রানের বিশাল ব্যবধানে হারিয়েছে ক্যারিবীয়রা। ২-১ ব্যবধানে জিতে সিরিজের সোনালী ট্রফি ঘরে তুলেছে স্বাগতিকরা।
ত্রিনিদাদের ব্রায়ান লারা স্টেডিয়ামে আগে ব্যাট করে ৬ উইকেটে ২৯৪ রান করে ওয়েস্ট ইন্ডিজ। জবাবে ব্যাট করতে নেমে মাত্র ৯২ রানের গুটিয়ে যায় পাকিস্তান।
এর আগে সর্বশেষ ১৯৯১ সালের নভেম্বরে পাকিস্তানকে সিরিজ হারিয়েছিল ওয়েস্ট ইন্ডিজ। পাকিস্তান সফরে এসে তিন ম্যাচের সিরিজ ২-০ ব্যবধানে জিতেছিল ক্যারিবীয়রা। একটি ম্যাচ হয়েছিল টাই। এরপর ১১টি দ্বিপক্ষীয় ওয়ানডে সিরিজ খেললেও একটিতেও জয় পায়নি ওয়েস্ট ইন্ডিজ।
বিস্তারিত আসছে...
এমএইচ/এমএস