  2. খেলাধুলা

পাকিস্তান ম্যাচ নিয়ে হরভজন

‘সৈনিকরা সীমান্তে, অথচ আমরা ক্রিকেট খেলতে যাই- এটা ঠিক নয়’

স্পোর্টস ডেস্ক
স্পোর্টস ডেস্ক স্পোর্টস ডেস্ক
প্রকাশিত: ১২:৪৯ পিএম, ১৩ আগস্ট ২০২৫
‘সৈনিকরা সীমান্তে, অথচ আমরা ক্রিকেট খেলতে যাই- এটা ঠিক নয়’

কদিন আগে বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপ অব লেজেন্ডসে (ডব্লিউসিএল) পাকিস্তান চ্যাম্পিয়ন্সের বিপক্ষে ম্যাচ বাতিলের অন্যতম কুশীলব ছিলেন ভারত চ্যাম্পিয়ন্স দলের হরভজন সিং। এবার ৯ সেপ্টেম্বর থেকে শুরু হতে যাওয়া এশিয়া কাপেও পাকিস্তানের বিপক্ষে না খেলার পক্ষে নিজের অবস্থান জানিয়েছেন সাবেক এই স্পিনার।

শিখর ধাওয়ান, যুবরাজ সিং, ইরফান পাঠান ডব্লিউসিএলে পাকিস্তানের বিপক্ষে খেলতে রাজি হননি। যা সামাজিক মাধ্যমে বড় বিতর্কের জন্ম দেয়। এরপর এশিয়া কাপে একই গ্রুপে রাখা হয় ভারত-পাকিস্তানকে। এ নিয়ে সাবেক ক্রিকেটার, সমর্থক ও বিশ্লেষকদের মধ্যে বিতর্ক চলছে।

ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড (বিসিসিআই) পাকিস্তানের বিপক্ষে খেলায় রাজি হলেও অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন হরভজন।

সরাসরি মতামত জানিয়ে সাবেক অফস্পিনার ‘টাইমস অব ইন্ডিয়া’কে বলেন, ‘তাদের বোঝা উচিত কী গুরুত্বপূর্ণ আর কী নয়। সীমান্তে যে সৈনিক দাঁড়িয়ে আছেন, যার পরিবার অনেক সময় তাকে দেখতে পায় না, যিনি কখনও নিজের জীবন উৎসর্গ করে আর বাড়ি ফেরেন না। তাদের ত্যাগের তুলনায় আমাদের কাছে একটি ক্রিকেট ম্যাচ না খেলা খুবই ছোট বিষয়।’

তিনি আরও বলেন, ‘আমাদের সরকারেরও একই অবস্থান। রক্ত আর পানি একসঙ্গে বইতে পারে না। সীমান্তে লড়াই চলছে, দুই দেশের মধ্যে উত্তেজনা চলছে, আর আমরা গিয়ে ক্রিকেট খেলবো- এটা হতে পারে না। যতদিন বড় সমস্যাগুলো সমাধান না হবে, ক্রিকেট খুবই ছোট ব্যাপার। দেশ সবসময় আগে আসবে।’

বিসিসিআই ক্রিকেটীয় কারণ দেখিয়ে সূচি বজায় রাখার সিদ্ধান্ত নিলেও হরভজন বলেন, ‘দেশের চেয়ে বড় কিছু নেই। আমরা যাই হই না কেন; খেলোয়াড়, অভিনেতা বা অন্য কিছু- আমাদের পরিচয় এই দেশ দিয়েছে। দেশ প্রথম, আর দেশের প্রতি দায়িত্বই সবচেয়ে বড়। ক্রিকেট ম্যাচ না খেলা দেশের কাছে খুবই ছোট বিষয়।’

বিশ্বকাপজয়ী এই স্পিনার আরও বলেন, ‘আমাদের ভাইয়েরা সীমান্তে দাঁড়িয়ে আছে, আমাদের দেশ রক্ষা করছে। আর আমরা তখন ক্রিকেট খেলতে যাই- এটা ঠিক নয়।’

ভারতীয় গণমাধ্যমগুলোকেও পাকিস্তানের বিষয়াবলি তুলে না ধরার আহ্বান জানান হরভজন। তিনি বলেন, ‘ক্রিকেটারদের যেমন পাকিস্তানি খেলোয়াড়দের সঙ্গে হাত মেলানো উচিত নয়, তেমনি গণমাধ্যমকেও তাদের (পাকিস্তানের) কর্মকাণ্ড দেখানো উচিত নয়। তারা তাদের দেশে বসে যা খুশি বলুক। আমরা তা প্রচার করবো না।’

উল্লেখ্য, এশিয়া কাপের গ্রুপপর্বে ভারত-পাকিস্তান ম্যাচটি ১৪ সেপ্টেম্বর দুবাইয়ে অনুষ্ঠিত হবে। দুই দল ফাইনালে উঠলে তাদের মধ্যে আরও দুটি ম্যাচ অনুষ্ঠিত হবে।

এমএইচ/এএসএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।