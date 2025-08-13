বেদম মার খেয়ে বিব্রতকর রেকর্ড রশিদ খানের

বেদম মার খেয়ে বিব্রতকর রেকর্ড রশিদ খানের
ইংল্যান্ডে চলমান জনপ্রিয় ১০০ বলের টুর্নামেন্ট ‘দ্য হান্ড্রেড’ বিব্রতকর এক রেকর্ড করেছেন আফগানিস্তানের লেগস্পিনার রশিদ খান। ইংলিশ মিডল-অর্ডার ব্যাটার লিয়াম লিভিংস্টোনের ব্যাটে বেদম মার খেয়ে টুর্নামেন্টের ইতিহাসে এক স্পেলে সবচেয়ে বেশি রান খরচ করেছেন তিনি।
মঙ্গলবার ওভাল ইনভিনসিবলসের হয়ে খেলতে নেমে এই রেকর্ড করেন রশিদ খান। বার্মিংহাম ফিনিক্সের ব্যাটার লিভিংস্টোন এমন আক্রমণাত্মক খেলা শুরু করেন যে, আফগান স্পিনার পুরোপুরি ছন্দ হারিয়ে ফেলেন।
২০ বলে ৫৯ রান খরচা করেন রশিদ। হজম করেন ৬টি ছক্কা ও ৪টি চার। এমনকি পাননি কোনো উইকেটও। যা ‘দ্য হান্ড্রেড’-এর ইতিহাসে সবচেয়ে খারাপ বোলিং ফিগার। ব্যক্তিগতভাবেও টি-টোয়েন্টি ক্যারিয়ারে এটি আফগান স্পিনারের সবচেয়ে ব্যয়বহুল স্পেল।
লিভিংস্টোন প্রথম ব্যাটার হিসেবে রশিদের বিপক্ষে টি-টোয়েন্টিতে ২০০ এর বেশি রান করেছেন; দ্বিতীয় সর্বোচ্চ রান এখনো ১৫০-এর নিচে।
২৭ বলে ৬৯ রানের অপরাজিত ইনিংস খেলে ফিনিক্সকে দুর্দান্ত জয় উপহার দেন লিভিংস্টোন। ওভাল ইনভিনসিবলসের করা ১৮০ রান ৯৮ বলেই (২ বল হাতে রেখে ) টপকে ফেলে ফিনিক্স।
২০২৩ বিশ্বকাপের পর পিঠের অস্ত্রোপচার করান রশিদ। এরপর থেকেই বল হাতে ফর্মহীন ২৬ বছর বয়সী আফগান স্পিনার। সম্প্রতি তিনি স্বীকার করেছেন, তাড়াহুড়ো করে প্রতিযোগিতামূলক ক্রিকেটে ফেরাটা ভুল ছিল।
রশিদ বলেন, ‘টি-টোয়েন্টিতে সমস্যা হয় না। কিন্তু লম্বা ফরম্যাটে আমাকে কিছুদিন দূরে থাকতে বলা হয়েছিল। দলের প্রয়োজন ছিল, তখন আমাদের দল টেস্টে কয়েক ম্যাচ হেরেছিল, তাই আমি তাড়াহুড়ো করে ফিরেছিলাম। শরীর তখন অনুমতি দিচ্ছিল না। যার ফলে এখন সমস্যা হচ্ছে। পিঠের কাঠিন্য আমাকে পুরো ছন্দে বোলিং করতে দিচ্ছে না।’
এক নজরে ‘দ্য হান্ড্রেডের’ ইতিহাসের সব বাজে বোলিং ফিগার:
রশিদ খান: ০/৫৬ (২০২৫)
ডেভিড ওয়েসি: ১/৫৩ (২০২২)
ডেভিড পেইনি: ১/৫৩ (২০২৩)
স্টিভেন ফিন: ২/৫১ (২০২১)
ক্রিস উড: ০/৪৯ (২০২৩)
এমএইচ/এএসএম