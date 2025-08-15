বিয়ে করছেন শচিনপুত্র অর্জুন, হয়ে গেলো বাগদান, পাত্রী কে?

বিয়ে করছেন শচিনপুত্র অর্জুন, হয়ে গেলো বাগদান, পাত্রী কে?
বাবার মত অতবড় ক্রিকেটার হতে পারেননি অর্জুন টেন্ডুলকার। তবে, বাবার পরিচয়ের কারণেই পারফরম্যান্সের চেয়ে বেশি থাকেন আলোচনায়। আবার বাবার মত ব্যাটার নন, বাঁ-হাতি পেস বোলার। ব্যাটিংও টুকটাক ভালো পারেন। জাতীয় দলে সুযোগ না পেলেও আইপিএলসহ নানা ঘরোয়া ক্রিকেটে খেলে আলোচনায় থাকেন তিনি। খেলেন মুম্বাই ইন্ডিয়ান্সের হয়ে।
এবার নতুন করে আবারও সংবাদের শিরোনাম শচিনপুত্র ২৫ বছর বয়সী অর্জুন। জীবনের নতুন ইনিংস শুরু করতে যাচ্ছেন তিনি। মুম্বাইয়ের পরিচিত ব্যবসায়ী রবি ঘাইয়ের নাতনি সানিয়া চন্দোকের সঙ্গে বাগ্দান পর্ব সেরে ফেরলেন। বুধবার ঘরোয়া অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সম্পন্ন হয়েছে বাগ্দান পর্ব। উপস্থিত ছিলেন দুই পরিবারের ঘনিষ্ঠ অল্প কিছু আত্মীয় এবং বন্ধু।
(বাঁয়ে) বাগদত্তা সানিয়া চন্দোকের সঙ্গে অর্জুন টেন্ডুলকার। (ডানে) বাবা-মা ও বোনের সঙ্গে
ভারতে খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ এবং হোটেল শিল্পে মুম্বাইয়ের ঘাই পরিবার অত্যন্ত পরিচিত। ইন্টারকন্টিনেন্টাল হোটেল এবং ব্রুকলিন ক্রিমারি আইসক্রিম ব্র্যান্ডের মালিক ঘাই পরিবার। সেই পরিবারের জামাই হলেন শচিনপুত্র। ২৫ বছরের অর্জুন পেশাদার ক্রিকেটার। বাঁহাতি পেস বোলার। আইপিএল ছাড়াও ঘরোয়া ক্রিকেটে তিনি খেলেন গোয়ার হয়ে। ১৭টি প্রথম শ্রেণির ম্যাচ খেলার অভিজ্ঞতা রয়েছে অর্জুনের। লিস্ট ‘এ’ (ঘরোয়া ৫০ ওভারের ক্রিকেট) ম্যাচ খেলেছেন ১৮টি।
সানিয়া চন্দোকও ব্যবসায়ী। তার নিজের একাধিক প্রতিষ্ঠান রয়েছে। এছাড়া পারিবারিক ব্যবসার দায়িত্বও সামলান। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে খুব একটা সক্রিয় নন সানিয়া। খুব বেশি আড়ম্বরপূর্ণ জীবনযাপনও পছন্দ করেন না। সাধারণভাবে থাকতে ভালবাসেন। বেশ কিছুদিন ধরে তিনি এবং অর্জুনের মধ্যে সম্পর্ক ছিল বলেও জানা গেছে। দুই পরিবারের সম্মতিতে চার হাত এক করার সিদ্ধান্ত হয়।
শচিনপুত্রের সঙ্গে বাগদানের পরই সানিয়া চন্দোক সম্পর্কে জানতে হুমড়ি খেয়ে পড়েছে নেট দুনিয়া। কিন্তু তিনি নিজেকে লোকচক্ষুর আড়ালে রাখতেই পছন্দ করেন। পারিবারিক পরিচয় উপরে দেয়া হয়েছে।
সানিয়া পড়াশোনা করেছেন ক্যাথিড্রাল অ্যান্ড জন ক্যানন স্কুলে। এরপর তিনি লন্ডন স্কুল অব ইকনমিক্সে বিজনেস ম্যানেজমেন্ট নিয়ে পড়াশোনা করেন। ২০২০-এ পাশ করার পর দেশে এসে নিজের ব্যবসা শুরু করেন। সানিয়া নিজে পশুপ্রেমী।
