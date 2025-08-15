নাসিরের সঙ্গে কাঠগড়ায় দাঁড়ানো লঙ্কান ক্রিকেটার পাঁচ বছর নিষিদ্ধ

নাসিরের সঙ্গে কাঠগড়ায় দাঁড়ানো লঙ্কান ক্রিকেটার পাঁচ বছর নিষিদ্ধ
শ্রীলঙ্কার সাবেক ঘরোয়া ক্রিকেটার সালিয়া সামানকে সব ধরনের ক্রিকেট থেকে পাঁচ বছরের জন্য নিষিদ্ধ করেছে আইসিসি দুর্নীতি-বিরোধী ট্রাইব্যুনাল। এমিরেটস ক্রিকেট বোর্ডের (ইসিবি) দুর্নীতি-বিরোধী নীতিমালা ভঙ্গের অভিযোগে দোষী প্রমাণিত হওয়ায় তাকে এই শাস্তি দেওয়া হয়।
সামানের বিরুদ্ধে ২০২৩ সেপ্টেম্বরে অভিযোগ উঠে, ২০২১ সালের আবুধাবি টি-১০ লিগ চলাকালীন বিধি ভঙ্গ করেছেন তিনি। ওই সময় মোট ৮ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগ তোলা হয়। অভিযুক্তদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন বাংলাদেশের অলরাউন্ডার নাসির হোসেন।
আইসিসির শুক্রবারের বিবৃতি অনুযায়ী, এই নিষেধাজ্ঞা কার্যকর হবে ১৩ সেপ্টেম্বর ২০২৩ থেকে, যেদিন সামানকে প্রাথমিকভাবে বরখাস্ত করা হয়েছিল।
আইসিসি জানায়, পূর্ণাঙ্গ শুনানি ও লিখিত এবং মৌখিক যুক্তি উপস্থাপনের পর ট্রাইব্যুনাল সামানকে দোষী সাব্যস্ত করেছে নিম্নলিখিত ধারাগুলোতে:
ধারা ২.১.১: “২০২১ সালের আবুধাবি টি-১০ লিগের ম্যাচ বা ম্যাচের অংশ ফিক্সিং, সাজানো বা বেআইনিভাবে প্রভাবিত করার চেষ্টায় অংশ নেওয়া।”
ধারা ২.১.৩: “আরেকজন অংশগ্রহণকারীকে দুর্নীতিগ্রস্ত কর্মকাণ্ডে জড়ানোর বিনিময়ে পুরস্কারের প্রস্তাব দেওয়া।
ধারা ২.১.৪: “সরাসরি বা পরোক্ষভাবে কোনো অংশগ্রহণকারীকে ধারা ২.১ ভঙ্গ করতে প্রলুব্ধ, প্ররোচিত, নির্দেশ, উৎসাহিত বা সহায়তা করা।”
২০২৩ সালে যে ৮ জনের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছিল, তারা হলেন- পুনে ডেভিলস ফ্র্যাঞ্চাইজির সহ-মালিক কৃষণ কুমার চৌধুরি ও পরাগ সাঙভি, নাসির হোসেন, ঘরোয়া ক্রিকেটার রিজওয়ান জাভেদ, ব্যাটিং কোচ আশার জাইদি, সহকারী কোচ সানি ধিলন ও দলীয় ম্যানেজার শাদাব আহমেদ।
ওই সময় নাসিরকে দুই বছরের নিষেধাজ্ঞা দেয় আইসিসি। সেই নিষেধাজ্ঞা থেকে গেল এপ্রিলে মুক্তি পান এই অলরাউন্ডার।
এমএইচ/