এবার মাইনর লিগ ক্রিকেটে নাম লেখালেন সাকিব

স্পোর্টস ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৯:৩৩ পিএম, ১৫ আগস্ট ২০২৫
এবার যুক্তরাষ্ট্রের মাইনর লিগ ক্রিকেটে (এমআইএলসি) নাম লিখিয়েছেন সাকিব আল হাসান। টুর্নামেন্টের আগামী আসরে আটলান্টা ফায়ারের হয়ে খেলবেন বাংলাদেশের তারকা অলরাউন্ডার।

ফ্র্যাঞ্চাইজিটি এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, তারা সাকিবকে আন্তর্জাতিক ওয়াইল্ডকার্ড (বিশেষ নিয়ম করে ক্রিকেটার দলে নেওয়া) খেলোয়াড় হিসেবে দলে ভিড়িয়েছে।

বিবৃতিতে বলা হয়েছে, ‘বিশ্বের অন্যতম সেরা অলরাউন্ডার সাকিব আল হাসান ২০২৫ মাইনর লিগ মৌসুমে আটলান্টা ফায়ার ক্রিকেট দলে আন্তর্জাতিক ওয়াইল্ডকার্ড হিসেবে যোগ দিচ্ছেন, এজন্য আমরা উচ্ছ্বসিত।। ব্যাট ও বল- দুটোতেই ম্যাচের গতিপথ বদলে দেওয়ার ক্ষমতা রাখেন তিনি। সাকিব তার অনন্য অভিজ্ঞতা, দক্ষতা এবং তারকাখ্যাতি দিয়ে ফায়ারের লাইনআপকে সমৃদ্ধ করবেন। আটলান্টায় তার জাদু দেখার জন্য প্রস্তুত থাকুন!’

টি-টোয়েন্টি ফরম্যাটের মাইনর লিগ ক্রিকেটে এর আগে খেলেছিলেন বাংলাদেশের নাসির হোসেন। ২০২২ সালে সাকিবের দল আটলান্টা ফায়ারের হয়েই খেলেছিলেন এই অলরাউন্ডার।

বর্তমানে ক্যারিবিয়ান প্রিমিয়ার লিগে (সিপিএল) খেলছেন সাকিব। ৩৮ বছর বয়সী এই অলরাউন্ডার খেলছেন অ্যান্টিগা অ্যান্ড বার্বাডোজ ফ্যালকনসের হয়ে। যদিও আজ শুক্রবার টুর্নামেন্টের প্রথম ম্যাচে ব্যাটে-বলে ব্যর্থ হয়েছেন তিনি।

সিপিএল শেষ করে যুক্তরাষ্ট্রে গিয়ে আটলান্টা ফায়ারে যোগ দেবেন সাকিব। মাইনর লিগ ক্রিকেট মূলত মেজর লিগ ক্রিকেটের (এমএলসি) বাছাইপর্ব হিসেবে কাজ করে।

২০২৫ মাইনর লিগ মৌসুম চলবে ২৮ আগস্ট থেকে ২ অক্টোবর পর্যন্ত, এমএলসি মৌসুম শেষ হওয়ার পরপরই।

২৬টি দলকে আটলান্টিক ও প্যাসিফিক কনফারেন্সে ভাগ করে লিগটি আয়োজন করা হয়। টুর্নামেন্টে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটারদের সঙ্গে স্থানীয় ক্রিকেটাররাও নিজেদের প্রমাণের সুযোগ পেয়ে থাকেন।

এমএইচ/

