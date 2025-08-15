ভারতীয় রাজনীতিকের মন্তব্য
‘অর্থের লোভে পাকিস্তানের বিপক্ষে খেলার সিদ্ধান্ত বিসিসিআইয়ের’
এশিয়া কাপে পাকিস্তানের বিপক্ষে ভারতের খেলার সিদ্ধান্তের কঠোর সমালোচনা করেছেন মহারাষ্ট্র রাজ্যের সংসদ সদস্য আদিত্য ঠাকরে। শিবসেনা (ইউবিটি) বিধায়কের অভিযোগ, জাতীয় স্বার্থের চেয়ে আর্থিক লাভকে অগ্রাধিকার দিয়েই এমন সিদ্ধান্ত নিয়েছে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড (বিসিসিআই)।
গেল ২২ এপ্রিল ভারতশাসিত কাশ্মীরের পহেলগামে সন্ত্রাসী হামলায় ২৬ পর্যটকের মৃত্যুর ঘটনায় পাকিস্তানকে দায়ী করে ভারত। এরপর মে মাসে পাকিস্তানের অভ্যন্তরে হামলা করে ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনী। পাকিস্তানও পাল্টা হামলা চালালে শুরু হয় যুদ্ধ। পরে যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যস্থতায় যুদ্ধবিরতিতে রাজী হয় দুই দেশ।
এই যুদ্ধের কারণে অনিশ্চিত হয়ে পড়েছিল চলতি বছরের এশিয়া কাপ। তবে শেষ পর্যন্ত মহাদেশীয় টুর্নামেন্টটি যথা সময়ে আয়োজনের সিদ্ধান্ত হয়।
শুধু তাই নয়, আগামী ৯ সেপ্টেম্বর থেকে শুরু হতে যাওয়া এই টুর্নামেন্টে একই গ্রুপে রাখা হয় ভারত-পাকিস্তানকে। গ্রুপ পর্বে দুদলের মুখোমুখি দেখা হবে ১৪ সেপ্টেম্বর দুবাইয়ে।
এই সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ করে আদিত্য ঠাকরে বলেন, ‘কেন্দ্রীয় সরকার এবং দেশ এত চেষ্টা করছে বিশ্বকে জানাতে যে, পহেলগাম হামলার পেছনে পাকিস্তান রয়েছে। সেখানে বিসিসিআইয়ের অর্থের লোভ দাঁড়িয়ে গেছে সশস্ত্র বাহিনীর ত্যাগ, দেশের স্বার্থ এমনকি প্রধানমন্ত্রীর (নরেন্দ্র মোদী) বক্তব্যেরও ঊর্ধ্বে। রক্ত আর জল একসঙ্গে প্রবাহিত হতে পারে না- এ কথা প্রধানমন্ত্রী বলেছেন।’
বিসিসিআই থেকে বলা হয়েছে, আইসিসির নিয়মে বাধ্য হয়েই পাকিস্তানের বিপক্ষে খেলতে রাজি হয়েছে ভারত। বোর্ডের এমন বক্তব্যকে হাস্যকর বলেছেন আদিত্য।
তিনি বলেন, ‘আইসিসিতে বিসিসিআইয়ের এত প্রভাব থাকার পরও এশিয়া কাপের নিয়মে খেলতে বাধ্য বলাটা হাস্যকর।’
এবারের এশিয়া কাপের আয়োজক ভারত হলেও বিসিসিআই ও পিসিবির চুক্তি অনুযায়ী, আগামী তিন বছর পাকিস্তানের বিপক্ষে ম্যাচগুলো নিরপেক্ষ ভেন্যুতে হবে। সে হিসেবে আরব আমিরাতকে ভেন্যু হিসেবে নেওয়া হয়েছে।
টি-টোয়েন্টি ফরম্যাটের টুর্নামেন্টে ভারতের প্রথম ম্যাচ ১০ সেপ্টেম্বর সংযুক্ত আরব আমিরাতের বিপক্ষে। ১৪ সেপ্টেম্বর পাকিস্তানের বিপক্ষে। ফরম্যাট অনুযায়ী, ভারত-পাকিস্তান সর্বোচ্চ তিনবার মুখোমুখি হতে পারে- গ্রুপপর্ব, সুপার ফোর এবং সম্ভাব্য ফাইনাল।
