  2. খেলাধুলা

টিভিতে আজকের খেলা, ১৬ আগস্ট ২০২৫

স্পোর্টস ডেস্ক
স্পোর্টস ডেস্ক স্পোর্টস ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৮:১৫ এএম, ১৬ আগস্ট ২০২৫
টিভিতে আজকের খেলা, ১৬ আগস্ট ২০২৫

ক্রিকেট

টপ এন্ড টি-টোয়েন্টি
রেনেগেডস–ক্যাপিটাল
সকাল ৭-৩০ মি., টি স্পোর্টস টিভি, টি স্পোর্টস ডিজিটাল

শাহিনস-স্কর্চার্জ
দুপুর ১২-৩০ মি., টি স্পোর্টস টিভি, টি স্পোর্টস ডিজিটাল

বাংলাদেশ–নেপাল
বেলা ৩-৩০ মি., টি স্পোর্টস টিভি, টি স্পোর্টস ডিজিটাল

ফুটবল

ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ
অ্যাস্টন ভিলা–নিউক্যাসল
বিকেল ৫–৩০ মি., স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১

টটেনহাম–বার্নলি
রাত ৮টা, স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১

উলভস–ম্যান সিটি
রাত ১০–৩০ মি., স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১

লা লিগা
মায়োর্কা–বার্সেলোনা
রাত ১১–৩০ মি., বিগিনডটওয়াচ

সিপিএল
অ্যান্টিগা-বার্বাডোজ
আগামীকাল ভোর ৫টা, স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ২

এমএইচ/এমএস

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।