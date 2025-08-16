টিভিতে আজকের খেলা, ১৬ আগস্ট ২০২৫
ক্রিকেট
টপ এন্ড টি-টোয়েন্টি
রেনেগেডস–ক্যাপিটাল
সকাল ৭-৩০ মি., টি স্পোর্টস টিভি, টি স্পোর্টস ডিজিটাল
শাহিনস-স্কর্চার্জ
দুপুর ১২-৩০ মি., টি স্পোর্টস টিভি, টি স্পোর্টস ডিজিটাল
বাংলাদেশ–নেপাল
বেলা ৩-৩০ মি., টি স্পোর্টস টিভি, টি স্পোর্টস ডিজিটাল
ফুটবল
ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ
অ্যাস্টন ভিলা–নিউক্যাসল
বিকেল ৫–৩০ মি., স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১
টটেনহাম–বার্নলি
রাত ৮টা, স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১
উলভস–ম্যান সিটি
রাত ১০–৩০ মি., স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১
লা লিগা
মায়োর্কা–বার্সেলোনা
রাত ১১–৩০ মি., বিগিনডটওয়াচ
সিপিএল
অ্যান্টিগা-বার্বাডোজ
আগামীকাল ভোর ৫টা, স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ২
