হাসি-কান্নার মিশ্রণে প্রিমিয়ার লিগের নতুন মৌসুম শুরু লিভারপুলের

প্রকাশিত: ০৮:৪৫ এএম, ১৬ আগস্ট ২০২৫
চ্যাম্পিয়নদের মতোই ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের নতুন মৌসুম শুরু করেছে লিভারপুল। ২০২৫-২০২৬ মৌসুমের উদ্বোধনী ম্যাচে বোর্নমাউথকে ৪-২ গোলে হারিয়ে শিরোপা রক্ষার অভিযান শুরু করেছে আর্নে স্লটের দল।

গতকাল শুক্রবার রাতে লিভারপুলের ঘরের মাঠ অ্যানফিল্ডে মৌসুমের উদ্বোধনী রাতটি ছিল আবেগময়। কারণ, গত জুলাইয়ে মর্মান্তিক গাড়ি দুর্ঘটনায় ভাইসহ মারা গিয়েছিলেন লিভারপুল ফরোয়ার্ড দিয়োগো জোতা। পর্তুগিজ ফরোয়ার্ডের মৃত্যুর পর এটি ছিল লিভারপুলের প্রথম প্রিমিয়ার লিগ ম্যাচ।

খেলা শুরুর আগে জোতা এবং তার ভাই আন্দ্রে সিলভার স্মরণে এক মিনিটের নীরবতা পালন করেন খেলোয়াড় ও সমর্থকেরা। এরপর কণ্ঠ মিলিয়ে গেয়েছেন 'ইউ নেভার ওয়াক অ্যালোন'। এ সময় চোখ ভিজে উঠেছিল অনেকেরই।

নতুন মুখ হুগো একিতিকে তার লিগ অভিষেকেই ৩৭ মিনিটে গোল করে লিভারপুলকে এগিয়ে নেন। বিরতির পর ৪৯ মিনিটে কোডি গাকপো লিড দ্বিগুণ করেন।

প্রথমার্ধে বর্ণবাদী আচরণের শিকার হন বোর্নমাউথের অ্যান্টনি সেমেনিও। যে কারণে খেলা কয়েক মিনিট বন্ধ থাকে। ঘানার এই ফরোয়ার্ড দ্বিতীয়ার্ধে লিভারপুল সমর্থকদের সেই আচরণের জবাব দেন জোড়া গোলের মাধ্যমে। ৬৪ মিনিটে প্রথম গোল করেন এবং এর ১২ মিনিট পর দ্বিতীয় গোল করে লিভারপুল সমর্থকদের হতভম্ব করে দেন তিনি।

২-২ সমতা আনলেও লিভারপুলের শেষের নাটকীয়তায় শেষ পর্যন্ত হারতেই হয় বোর্নমাউথকে। লিভারপুল শেষদিকে ৬ মিনিটের ব্যবধানে দুটি গোল করে ফের ম্যাচের নিয়ন্ত্রণ নেয়।

লিভারপুলের বদলি খেলোয়াড় কিয়েসা ৮৮ মিনিটে গোল করে সমর্থকদের আনন্দে ভরিয়ে দেন। বোর্নমাউথের গোলরক্ষক জর্জি পেত্রোভিচ মোহাম্মদ সালাহর শট ফিরিয়ে দিলে ফিরতি শটে গোল করেন কিয়েসা। এতে লিভারপুল এগিয়ে যায় ৩-২ ব্যবধানে।

পরে যোগ করা সময়ে সালাহ নিজেও গোল করেন। মিশরীয় ফরোয়ার্ডের এই গোল তাকে প্রিমিয়ার লিগ ইতিহাসে অ্যান্ডি কোলের সঙ্গে যৌথভাবে চতুর্থ সর্বোচ্চ গোলদাতার আসনে বসিয়েছে, ১৮৭ গোল নিয়ে।

গোল করার পর আবেগে সালাহ আকাশের দিকে ইশারা করেন এবং হাত নেড়ে জোতার বিখ্যাত 'শার্ক' সেলিব্রেশন অনুকরণ করেন। খেলা শেষে তিনি গ্যালারির দিকে যান, চোখের পানি মুছে সমর্থকদের করতালিতে সাড়া দেন। সমর্থকেরা তখন জোতাকে নিয়ে গান গাইতে থাকেন।

