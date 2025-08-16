  2. খেলাধুলা

ইংল্যান্ডের ক্রিকেট ইতিহাসের সর্বকনিষ্ঠ অধিনায়ক হলেন বেথেল

প্রকাশিত: ০২:৪৭ পিএম, ১৬ আগস্ট ২০২৫
ইংল্যান্ডের ক্রিকেট ইতিহাসের সর্বকনিষ্ঠ অধিনায়ক নির্বাচিত হয়েছেন তরুণ অলরাউন্ডার জ্যাকব বেথেল। আয়ারল্যান্ড সফরে তিন ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজে ইংলিশদের নেতৃত্বে দেবেন তিনি। হ্যারি ব্রুকের অনুপস্থিতিতে বেথেলকে বেছে নেয় ইংল্যান্ড ক্রিকেট বোর্ড (ইসিবি)।

আগামী ১৭ আগস্ট সিরিজের প্রথম টি-টোয়েন্টিতে অধিনায়ক হিসেবে মাঠে নামলেই এই রেকর্ড গড়বেন বেথেল।

আধুনিক যুগে অ্যালিস্টার কুক, ইয়ন মরগান এবং জস বাটলারও তুলনামূলক তরুণ বয়সেই অধিনায়কত্ব পেয়েছিলেন। কিন্তু তারা প্রত্যেকেই ছিলেন অন্তত ২৪ বছরের বেশি। আর বেথেল ইংল্যান্ড দলের ঝান্ডা হাতে নিচ্ছেন তাদের চেয়ে অনেক কম বয়সে, মাত্র ২১ বছর ৩২৯ দিনে।

নির্বাচক লুক রাইট বলেন, জ্যাকব বেথেল ইংল্যান্ড দলে আসার পর থেকেই তার নেতৃত্বগুণ দিয়ে মুগ্ধ করেছে এবং আয়ারল্যান্ড সিরিজ তাকে আন্তর্জাতিক মঞ্চে সেই দক্ষতাকে আরও বিকশিত করার সুযোগ করে দেবে।

বেথেল এখন পর্যন্ত মাত্র ১৩টি আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টি খেলেছেন, রান করেছেন ২৮১। স্পিন বলে মোটামুটি দক্ষ এই তারকা নিয়েছেন ৪টি উইকেট। এছাড়াও আইপিএল ফ্র্যাঞ্চাইজি রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু হয়ে খেলার অভিজ্ঞতাও আছে এই ব্যাটারের।

বয়স অনুসারে ইংল্যান্ড ক্রিকেট দলের সর্বকনিষ্ঠ অধিনায়কদের তালিকা দেওয়া হলো:

জ্যাকব বেথেল: ২১ বছর ৩২৯ দিন

মন্টি পার্কার বোডেন: ২৩ বছর ১৪৪ দিন

আইভো ব্লাইঘ: ২৩ বছর ২৯২ দিন

অ্যালিস্টার কুক: ২৪ বছর ৩২৫ দিন

ইয়ন মরগান: ২৪ বছর ৩৪৯ দিন

স্টুয়ার্ট ব্রড: ২৫ বছর, ১ দিন

জস বাটলার: ২৫ বছর, ৬০ দিন

আয়ারল্যান্ড সফরে ইংল্যান্ড স্কোয়াড
জ্যাকব বেথেল (অধিনায়ক), রেহান আহমেদ, সনি বেকার, টম ব্যান্টন, জস বাটলার, লিয়াম ডসন, টম হার্টলি, উইল জ্যাকস, সাকিব মাহমুদ, জেমি ওভারটন, ম্যাথিউ পটস, আদিল রশিদ, ফিল সল্ট, লুক উড।

