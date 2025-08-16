জয়ে ফেরার লক্ষ্যে টস জিতে ব্যাটিংয়ে বাংলাদেশ

জয়ে ফেরার লক্ষ্যে টস জিতে ব্যাটিংয়ে বাংলাদেশ
অস্ট্রেলিয়ায় চলমান টপ এন্ড টি-টোয়েন্টি সিরিজের শুরুটা ভালো হয়নি বাংলাদেশ ‘এ’ দলের। সিরিজের উদ্বোধনী ম্যাচে পাকিস্তান ‘এ’ দলের (শাহিনস) কাছে ৭৯ রানের বিশাল ব্যবধানে হেরেছিল নুরুল হাসান সোহানের দল।
ডারউইনে আজ শনিবার জয়ে ফেরার লক্ষ্যে নেপালের বিপক্ষে নিজেদের দ্বিতীয় ম্যাচ খেলতে নেমেছে বাংলাদেশ। এদিন টস ভাগ্য সহায় হয়েছে বাংলাদেশের। টস জিতে আগে ব্যাটিং বেছে নিয়েছেন বাংলাদেশের অধিনায়ক সোহান।
বাংলাদেশ একাদশ
নুরুল হাসান সোহান (অধিনায়ক), নাইম শেখ, জিশান আলম, সাইফ হাসান, আফিফ হোসেন, মাহিদুল ইসলাম অঙ্কন, তোফায়েল আহমেদ, মৃত্যুঞ্জয় চৌধুরী, রাকিবুল হাসান, হাসান মাহমুদ, রিপন মণ্ডল
নেপাল একাদশ
দিপেন্দ্র সিং এইরি, গুলশান জা, কারান কেসি, কুশাল ভারটেল, কুশাল মালা, লোকেশ বাম, আসিফ শেখ, নন্দন যাদব, রিজান ঢাকাল, রহিত পাউডেল (অধিনায়ক), সন্দ্বীপ লামিচানে
এমএইচ/