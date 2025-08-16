  2. খেলাধুলা

নেপালকে পেয়ে অস্ট্রেলিয়ায় প্রথম জয় পেলো বাংলাদেশ ‘এ’ দল

স্পোর্টস ডেস্ক
স্পোর্টস ডেস্ক স্পোর্টস ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৭:৩৮ পিএম, ১৬ আগস্ট ২০২৫
নেপালকে পেয়ে অস্ট্রেলিয়ায় প্রথম জয় পেলো বাংলাদেশ ‘এ’ দল

প্রথম ম্যাচে পাকিস্তান শাহিনসের কাছে বড় ব্যবধানে হারের পর ঘুরে দাঁড়ানো প্রয়োজন ছিল বাংলাদেশ ‘এ’ দলের। সে কাজটাই নেপালকে পেয়ে সেরে নিলো নুরুল হাসান সোহানের দল।

টপ অ্যান্ড টি-টোয়েন্টি টুর্নামেন্টে নিজেদের দ্বিতীয় ম্যাচে বাংলাদেশ ৩২ রানে হারিয়েছে নেপালকে। প্রথমে ব্যাট করে বাংলাদেশ সংগ্রহ করেছিল ৬ উইকেটে ১৮৬ রান। জবাবে নেপাল সংগ্রহ করে ৭ উইকেটে ১৫৪ রান।

ডারউইনে টস জিতে প্রথমে ব্যাট করতে নেমে প্রতিপক্ষকে ১৮৭ রানের লক্ষ্য দিলো বাংলাদেশ। ইনিংস ওপেন করতে নেমে বাংলাদেশকে আক্রমণাত্মক শুরু এনে দেন দুই ওপেনার নাঈম শেখ ও জিশান আলম।

দুজনের ব্যাটে উদ্বোধনী জুটিতে ৬.৪ ওভারে ৬২ রান যোগ করে বাংলাদেশ ‘এ’ দল। ব্যক্তিগত ২৫ রানে নাঈম আউট হলেও জিশানের ব্যাটে তাণ্ডব অব্যাহত ছিল।

যখন তার তান্ডব থেমেছে ততক্ষণে বাংলাদেশকে বড় সংগ্রহের ভিত এনে দেওয়া জিশান করেন ৪৬ বলে ৭৩ রান। ১৫৮.৬৯ স্ট্রাইকরেটের ইনিংসটি সাজিয়েছেন ৪ বাউন্ডারি ও ৫ ছক্কায়।

শেষ দিকে তার থেকেও ঝোড়ো ব্যাটিং করে বাংলাদেশকে ৬ উইকেটে ১৮৬ রানের সংগ্রহ এনে দেন আফিফ হোসেন। ২০৮.৬৯ স্ট্রাইকরেটে ২৩ বলে অপরাজিত ৪৮ রান করেন বাঁহাতি ব্যাটার। ইনিংসে কোনো ছক্কা না হাঁকালেও চার মারেন ৯টি। প্রতিপক্ষের হয়ে সর্বোচ্চ ২ উইকেট নিয়েছেন রিজান ধাকল।

জবাব দিতে নেমে নির্ধারিত ২০ ওভারে ৭ উইকেট হারিয়ে ১৫৪ রান করেছে নেপাল। ৪৭ বলে সর্বোচ্চ ৫৯ রান করে অপরাজিত থাকেন কুশল মাল্লা। ২৮ রান করেন ওপেনার মোহাম্মদ আসিফ শেখ। ১৫ রান করেন লোকেশ বাম এবং নন্দন যাদব করেন অপরাজিত ১৪ রান।

বাংলাদেশের রাকিবুল হাসান ১৮ রান দিয়ে নেন ৩ উইকেট। হাসান মাহমুদ নেন ২ উইকেট। বাকি দুটি নেন রিপন মন্ডল ও তোফায়েল আহমেদ।

আইএইচএস/

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।