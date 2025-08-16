ম্যাক্সওয়েলের ব্যাটে তাণ্ডব
দক্ষিণ আফ্রিকাকে হারিয়ে টি-২০ সিরিজ অস্ট্রেলিয়ার
নিয়মিত বিরতিতে যেভাবে উইকেট পড়ছিল, তাতে অস্ট্রেলিয়ার জয়টা মনে হচ্ছিল সুদুরপরাহত; কিন্তু উইকেটে তখনও ছিলেন গ্লেন ম্যাক্সওয়েল। অতীতের অনেক সংকটময় মুহূর্তের মত আজও কেয়ার্নসের ক্যজালি স্টেডিয়ামে জ্বলে উঠলেন ম্যাক্সওয়েল। রীতিমত ব্যাট হাতে তাণ্ডব চালালেন।
অস্ট্রেলিয়ান এই অলরাউন্ডারের ব্যাটে ৩৬ বলে উঠলো ৬২ রান। তার এই তাণ্ডবে ১ বল বাকি থাকতে দক্ষিণ আফ্রিকাকে ২ উইকেটে হারিয়ে তিন ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজ জয় করে নিয়েছে স্বাগতিক অস্ট্রেলিয়া।
প্রথম দুই ম্যাচের প্রথমটি অস্ট্রেলিয়া এবং দ্বিতীয়টি জয় করে দক্ষিণ আফ্রিকা। যার ফলে শেষ ম্যাচটি পরিণত হয় অঘোষিত ফাইনালে। যে ম্যাচে টস হেরে ব্যাট করতে নেমে দক্ষিণ আফ্রিকা সংগ্রহ করে ৭ উইকেট হারিয়ে ১৭২ রান। জবাবে মিচেল মার্শের হাফ সেঞ্চুরি সত্ত্বেও বিপদে পড়ে গিয়েছিল অস্ট্রেলিয়া। কিন্তু গ্লেন ম্যাক্সওয়েলের ঝোড়ো ব্যাটিংয়ে জয় নিয়েই মাঠ ছাড়ে স্বাগতিকরা।
টস হেরে ব্যাট করতে নেমে শুরুতে কিছুটা ব্যাকফুটে চলে গিয়েছিল প্রোটিয়ারা (south africa vs australia)। এইডেন মারক্রাম আউট হন ১ রান করে। ১৩ রান করে সাজঘরে ফেরেন রায়ান রিকেলটন। ২৪ রান করে আউট হন লুয়ান ড্রি প্রিটোরিয়াস।
তবে মিডল অর্ডারে মারকুটে ব্যাটার ডেওয়াল্ড ব্রেভিস ২৬ বলে করেন ৫৩ রান। আগের ম্যাচেই এই তরুণ ব্যাটার অপরাজিত ছিলেন ১২৫ রানে। যা ছিল দক্ষিণ আফ্রিকান ব্যাটারদের মধ্যে টি-টোয়েন্টিতে সর্বোচ্চ রানের ইনিংস। তিনি আজও করলেন সর্বোচ্চ রান।
ট্রিস্টান স্টাবস ২৫ এবং রাশি ফন ডার ডুসেনের অপরাজিত ৩৮ রানের ওপর ভর করে ৭ উইকেট হারিয়ে ১৭২ রান সংগ্রহ করে দক্ষিণ আফ্রিকা। অস্ট্রেলিয়ার বোলার নাথান এলিস ৩টি এবং অ্যাডাম জাম্পা ও জস হ্যাজলউড সংগ্রহ করেন ২টি করে উইকেট।
জবাব দিতে নেমে ওপেনিং জুটিতে মিচেল মার্শ এবং ট্রাভিস হেড ৮ ওভারে ৬৬ রানের জুটি গড়েন। হেড ১৮ বলে ১৯ রান করে আউট হয়ে যান। এরপর জস ইংলিস শূন্য রানে, ক্যামেরন গ্রিন ৯ রান করে বিদায় নেন। টিম ডেভিড করেন ১৭ রান। তবে, গ্লেন ম্যাক্সওয়েল (glenn maxwell) মাঠে নেমে তাণ্ডব শুরু করলে অস্ট্রেলিয়ার জয় আর ঠেকানো যায়নি। ৩৬ বলে ৮টি বাউন্ডারি ও ২টি ছক্কার মার মারেন তিনি।
শেষ পর্যন্ত ১৯.৫ ওভারে ৮ উইকেট হারিয়ে জয়ের লক্ষ্যে পৌঁছে যায় অস্ট্রেলিয়া। করবিন বোস নেন ৩ উইকেট। ২টি করে উইকেট নেন কাগিসো রাবাদা ও কুয়েনা মাপাকা।
আইএইচএস/