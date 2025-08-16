মিরপুরে চলছে চারদিনের ক্লোজডোর অনুশীলন, এরপর সিলেটে
সময়টা স্পেশালাইজেশনের যুগ। সব কিছুতেই স্পেশালিস্টদের প্রাধান্য। ক্রিকেটে এখন হেড কোচ বা প্রধান সহকারী কোচের বাইরে ‘স্পেশালিস্ট’ কোচের আধিক্য। প্রায় প্রতি দলেই ব্যাটিং কোচ, পেস বোলিং কোচ, স্পিন কোচ আর ফিল্ডিং কোচ থাকেন।
বাংলাদেশ জাতীয় দলেও প্রধান কোচের সাথে ব্যাটিং, বোলিং আর ফিল্ডিংয়ের স্পেশালিস্ট কোচ কাজ করছেন বেশ কিছু বছর ধরেই। এর সাথে এবার টিম বাংলাদেশের সাথে যুক্ত হয়েছেন একজন পাওয়ার হিটিং কোচও।
এবার টি-টোয়েন্টি ফরম্যাটের এশিয়া কাপের প্রস্তুতি পর্বেই লিটন দাস, পারভেজ ইমন, তানজিদ তামিম, সৌম্য সরকার, তাওহিদ হৃদয়, মেহেদি হাসান মিরাজ ও জাকের আলী অনিকদের সাথে কাজ করতে এসেছেন ইংলিশ ‘পাওয়ার হিটিং’ কোচ জুলিয়ান উড।
বলার অপেক্ষা রাখে না, জুলিয়ান বাংলাদেশ জাতীয় দলের প্রথম পাওয়ার হিটিং কোচ। তার আগে টাইগারদের কোন পাওয়ার হিটিং কোচ ছিল না। কি করে থাকবে? ক্রিকেটে এই পাওয়ার হিটিং কোচ ‘ধারণাটা’ নতুন। অল্প কয়েক বছর ধরে পাওয়ার হিটিং কোচ ধারণা চালু হয়েছে।
আর জুলিয়ান উডকে ধরা হয় প্রথম পাওয়ার হিটিং কোচ। বাংলাদেশ জাতীয় দলে তার আগে কোনো পাওয়ার হিটিং কোচ কাজ না করলেও বাংলাদেশের ক্রিকেটে যে আগে কখনো পাওয়ার হিটিং কোচের দেখা মেলেনি, তা নয়। এই জুলিয়ানই এর আগে দুইবার বাংলাদেশে এসেছেন। দু’বারই বিপিএলে।
প্রথমবার এসেছিলেন ২০২২ সালে সিলেটের পক্ষে কাজ করতে। সেবার সিলেটের ব্যাটিং কোচের পাশাপাশি পাওয়ার হিটিং কোচের ভূমিকায় দেখা গেছে জুলিয়ানকে। ঠিক পরের বছর তিনি এসেছিলেন চট্টগ্রাম চ্যালেঞ্জার্সের হেড কোচ হয়ে।
এশিয়া কাপের আর বাকি ২৫দিন। তার আগে টাইগারদের সাথে পাওয়ার হিটিং কোচ। তিনি এখন শেরে বাংলায় টাইগারদের পাওয়ার হিটিং শেখাচ্ছেন এবং সেটা হচ্ছে নীরবে-নিভৃতে।
বিসিবি থেকে জানিয়ে দেয়া হয়েছে, জুলিয়ানের অধীনে যে পাওয়ার হিটিং ট্রেনিংসহ যে প্র্যাকটিস হচ্ছে, তা হবে ‘ক্লোজ ডোরে।’ সে সঙ্গে এটাও জানিয়ে দেয়া হয়েছে, ১৫ আগস্ট থেকে আগামী ১৮ আগস্ট পর্যন্ত যে প্র্যাকটিস সেশন হবে শেরে বাংলায়। সাংবাদিকরা সেই প্র্যাকটিস সেশনের পুরো সময় চোখে দেখে কভার করতে পারবেন না। একটা নির্দিষ্ট সময় দেখতে দেয়া হবে।
সেখানে প্রতিদিন বিকেল ৩টা থেকে ৩টা ২০ মিনিট পর্যন্ত সাংবাদিকদের জন্য বরাদ্দ রাখা হয়েছে। এরপর ১৯ আগস্ট জাতীয় দলের বহর যাবে সিলেট। সেখানে ২০ আগস্ট থেকে শুরু হবে নেদারল্যান্ডসের সাথে ৩ ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজের প্রস্তুতি।
