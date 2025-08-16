বাবার পথে হাঁটলেন শচিনপুত্র, বিয়ে করছেন বয়সে বড় নারীকে!

  2. খেলাধুলা

প্রকাশিত: ১০:৪২ পিএম, ১৬ আগস্ট ২০২৫
বিয়ের ব্যাপারে বাবা শচিন টেন্ডুলকারের পথেই হাঁটলেন অর্জুন টেন্ডুলকার! বয়সে বড় নারীকেই বিয়ে করছেনতিনিন। এরই বাগদান সম্পন্ন করেছেন মুম্বাইয়ের বিখ্যাত ব্যবসায়ী পরিবারের কন্যা সানিয়া চন্দোকের সঙ্গে। সেই সানিয়া বয়সে অর্জুনের থেকে এক বছরের বড়। ভারতীয় মিডিয়া জানিয়েছে এ খবর।

ভারতীয় মিডিয়াগুলো লিখছে, গত ১৩ আগস্ট অর্জুনের সঙ্গে সানিয়ার বাগ্‌দানের খবর প্রকাশ্যে আসে। সানিয়ার জীবনপঞ্জী ঘাঁটতে গিয়ে দেখা গেছে, তার জন্ম ১৯৯৮ সালের ২৩ জুন। অর্থাৎ এখন তার বয়স ২৬ বছর। অর্জুনের জন্ম ১৯৯৯-সালের ২৪ সেপ্টেম্বর। তিনি এখন ২৫ বছরের। অর্থাৎ অর্জুনের চেয়ে এক বছর তিন মাসের বড় সানিয়া। ঘটনাচক্রে, অর্জুন তার বোন সারার চেয়ে দুই বছরের ছোট।

শচিন টেন্ডুলকার ১৯৯৫ সালে অঞ্জলির সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধেন। তবে বিয়ের আগে থেকেই তাদের পাঁচ বছর বয়সের ব্যবধান নিয়ে আলোচনা ছিল। শচিনের জন্ম ১৯৭৩-এর ২৪ এপ্রিল। অঞ্জলির জন্ম ১৯৬৭-র ১০ নভেম্বর। অঞ্জলি পেশায় চিকিৎসক ছিলেন। বিয়ের পর তিনি ক্যারিয়ার ছেড়ে দেন। নিজের ক্রিকেটজীবনের সাফল্যের পিছনে বারবার অঞ্জলির অবদানের কথা উল্লেখ করেন শচিন। অবসরের দিনও স্ত্রী এবং দুই সন্তান ছিলেন তার পাশে।

সানিয়া চন্দোক পড়াশোনা করেছেন ক্যাথিড্রাল অ্যান্ড জন ক্যানন স্কুলে। এরপর তিনি লন্ডন স্কুল অব ইকনমিক্সে বিজনেস ম্যানেজমেন্ট নিয়ে পড়াশোনা করেন। ২০২০-তে পাশ করার পর দেশে ফিরে এসে নিজের ব্যবসা শুরু করেন। সানিয়া নিজে পশুপ্রেমী। মুম্বাইয়ের মানুষদের মধ্যে পোষ্যের জনপ্রিয়তা দেখে ‘মিস্টার পজ পেট স্পা অ্যান্ড স্টোর’ খোলেন। এখানে পোষ্যদের যত্ন নেওয়া এবং খেয়াল রাখার কাজ করা হয়। তবে এখনও পর্যন্ত বিশেষ লাভের মুখ দেখেননি তিনি।

মুম্বাইয়ের হয়ে অর্জুনের ক্রিকেটজীবন শুরু হয় ২০২০-২১ সালে। হরিয়ানার বিরুদ্ধে টি-টোয়েন্টিতে অভিষেক হয় তার। এর আগে মুম্বাইয়ের হয়ে জুনিয়র বিভাগেও খেলেছেন। তবে সিনিয়র দলে জায়গা না মেলায় ২০২২-২৩ মৌসুমে তিনি গোয়ায় চলে যান। সেখানে প্রথম শ্রেণির ক্রিকেট এবং লিস্ট ‘এ’ ক্রিকেটে অভিষেক হয়। লাল বলের ক্রিকেটে ১৭ ম্যাচে ৫৩২ রান করেছেন অর্জুন। একটা শতরান এবং দুটো অর্ধশতরান রয়েছে। ৩৭টা উইকেটও রয়েছে তার। আইপিএলে খেলেন মুম্বাই ইন্ডিয়ান্সের হয়ে।

