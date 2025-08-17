  2. খেলাধুলা

বাবর-রিজওয়ানকে ছাড়াই এশিয়া কাপের স্কোয়াড ঘোষণা পাকিস্তানের

স্পোর্টস ডেস্ক
স্পোর্টস ডেস্ক স্পোর্টস ডেস্ক
প্রকাশিত: ১২:৪৯ পিএম, ১৭ আগস্ট ২০২৫
বাবর-রিজওয়ানকে ছাড়াই এশিয়া কাপের স্কোয়াড ঘোষণা পাকিস্তানের

গেল জুলাইয়ে বাংলাদেশ সফরে আসার আগে পাকিস্তানের টি-টোয়েন্টি দলের অধিনায়ক সালমান আগা বলেছিলেন, অভিজ্ঞ বাবর আজম ও মোহাম্মদ রিজওয়ানকে এশিয়া কাপের জন্য বিবেচনায় রাখা হয়েছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তেমন কিছুই হলো না। দুই তারকা ব্যাটারকে ছাড়াই মহাদেশীয় টুর্নামেন্টের স্কোয়াড ঘোষণা করেছে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড (পিসিবি)।

আজ রোববার আফগানিস্তান ও আবর আমিরাতকে নিয়ে ত্রিদেশীয় সিরিজের জন্য ১৭ সদস্যের দল ঘোষণা করেছে পিসিবি, যে দলটি এশিয়া কাপের জন্যও প্রযোজ্য।

ত্রিদেশীয় সিরিজটি অনুষ্ঠিত হবে শারজায় ২৯ আগস্ট থেকে ৭ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত। এর পরপরই এশিয়া কাপ-২০২৫ আয়োজন করা হবে আবুধাবি ও দুবাইয়ে ৯ থেকে ২৮ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত।

অলরাউন্ডার সালমান আলি আগা ১৭ সদস্যের দলটির অধিনায়ক হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন। দলে রাখা হয়েছে অভিজ্ঞ ফখর জামান, শাহিন শাহ আফ্রিদি ও হ্যারিস রউফকে। এছাড়া তরুণ সাইম আইয়ুব, খুশদিল শাহ ও হুসেইন তালাতও জায়গা পেয়েছেন।

স্কোয়াডে আরও আছেন মোহাম্মদ নওয়াজ, মোহাম্মদ ওয়াসিম জুনিয়র, মোহাম্মদ হারিস (উইকেটরক্ষক), আবরার আহমেদ, ফাহিম আশরাফ, হাসান আলি, হাসান নবাজ। বাকি তিনজন হলেন সাহিবজাদা ফারহান, সালমান মির্জা ও সুফিয়ান মুকিম।

আরও পড়ুন>>

স্কোয়াড ঘোষণার পর সংবাদ সম্মেলনে সালমান মির্জাকে স্কোয়াডে রাখার কারণ জানান পাকিস্তানের সাদা বলের কোচ মাইক হেসন। তিনি বলেন, আমরা সালমান মির্জাকে রেখেছি তার বাংলাদেশ সফরের পারফরম্যান্সের কারণে। ৩১ বছর বয়সী এই পেসার সিরিজে সর্বোচ্চ উইকেট শিকারি হয়েছিলেন। তিন ম্যাচে মোট ৭টি উইকেট নিয়েছেন ৫.২১ ইকোনমি রেটে।

 

ত্রিদেশীয় সিরিজ ও এশিয়া কাপের জন্য পাকিস্তান স্কোয়াড:

সালমান আলি আগা (অধিনায়ক), আবরার আহমেদ, ফাহিম আশরাফ, ফখর জামান, হ্যারিস রউফ, হাসান আলি, হাসান নওয়াজ, হুসেইন তালাত, খুশদিল শাহ, মোহাম্মদ হারিস (উইকেটকিপার), মোহাম্মদ নওয়াজ, মোহাম্মদ ওয়াসিম জুনিয়র, সাহিবজাদা ফারহান, সাইম আইয়ুব, সালমান মির্জা, শাহিন শাহ আফ্রিদি, সুফিয়ান মুকিম

এমএইচ/জেআইএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।