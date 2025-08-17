  2. খেলাধুলা

এশিয়া কাপ থেকে বাবরকে বাদ দেওয়ার কারণ জানালেন পাকিস্তান কোচ

প্রকাশিত: ০২:৪২ পিএম, ১৭ আগস্ট ২০২৫
বাবর আজম ও মোহাম্মদ রিজওয়ানের মতো দুই ব্যাটিং তারকাকে বাদ দিয়ে এশিয়া কাপের জন্য ১৭ সদস্যের স্কোয়াড ঘোষণা করেছে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড (পিসিবি)। আজ রোববার দুপুরের দিকে চমক দেখিয়ে দল ঘোষণার পর ভক্ত-সমর্থক ও ক্রিকেটবোদ্ধাদের মধ্যে শুরু হয় নানান আলোচনা। কেন বাবরকে বাদ দেওয়া হলো- সেই প্রশ্নই সবার মনে।

তবে স্কোয়াড ঘোষণার পর সংবাদ সম্মেলনে বাবরের বাদ পড়ার কারণ ব্যাখ্যা করেছেন পাকিস্তানের সাদা বলের হেড কোচ মাইক।

হেসন জানান, বাবরের মতো একজন ব্যাটারকে বাদ দেওয়া সত্যিই কঠিন সিদ্ধান্ত ছিল। তবে নির্বাচকরা তার সঙ্গে বিষয়টি খোলাখুলি আলোচনা করেছেন। টিম ম্যানেজমেন্ট চায় বাবর যেন তার স্ট্রাইক রেট বাড়ায় এবং স্পিনের বিপক্ষে খেলার মানোন্নয়ন করে।

বাবরকে আশার বাণীও শুনিয়েছেন হেসন। তিনি জানান, বাবরের জন্য এখনও দলে ফেরার সুযোগ খোলা আছে। আসন্ন বিগ ব্যাশ লিগে (বিবিএল) ভালো পারফরম্যান্স করতে পারলে পাকিস্তানের টি-টোয়েন্টি দলে জায়গা ফেরত পাবেন তিনি।

হেসনের ভাষায়, ‘বাবর আজমের জন্য সুযোগ আছে বিবিএল খেলার এবং নিজেকে প্রমাণ করার। টি-টোয়েন্টিতে যেসব জায়গায় উন্নতির প্রয়োজন, সে সেগুলো চিহ্নিত করেছে। সে এতটাই ভালো খেলোয়াড় যে আমরা তাকে বিবেচনায় না রাখার কথা ভাবতে পারি না। আমরা শুধু চাই, সে স্পিনের বিপক্ষে ও স্ট্রাইকরেটের দিক থেকে আরও উন্নতি করুক। সে কঠোর পরিশ্রম করছে। যদি বাবর ও রিজওয়ান অন্যদের মতো পারফর্ম করে, তবে অবশ্যই তারা আবার দলে ফিরবে।’

আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে বাবরের ঝুলিতে আছে ৪২২৩ রান, গড় ৩৯.৮ এবং স্ট্রাইক রেট ১২৯.২। কিন্তু গত বছরের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের পর থেকে তার রান ও স্ট্রাইক রেট দুটোই নিম্নমুখী। এ কারণেই পাকিস্তানের পরিকল্পনায় আপাতত তাকে রাখা হয়নি।

প্রথমে শোনা যাচ্ছিল, ইনজুরিতে থাকা ফখর জামানের জায়গায় হয়তো বাবর ফিরবেন। তবে ফখরের সময়মতো সুস্থ হয়ে ওঠায় বাবরের সেই সম্ভাবনা শেষ হয়ে যায়।

