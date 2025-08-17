  2. খেলাধুলা

এক পরিবর্তন নিয়ে টস জিতে ব্যাটিংয়ে বাংলাদেশ

স্পোর্টস ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৩:২৩ পিএম, ১৭ আগস্ট ২০২৫
অস্ট্রেলিয়ায় চলমান টপ এন্ড টি-টোয়েন্টি সিরিজে নিজেদের তৃতীয় ম্যাচে টস জিতে ব্যাটিংয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছে বাংলাদেশ ‘এ’ দল। আজ রোববার নুরুল হাসান সোহানদের প্রতিপক্ষ পার্থ স্কর্চার্স।

ডারউইনে এদিন একাদশে এক পরিবর্তন এনেছে বাংলাদেশ। ডানহাতি পেসার রিপন মণ্ডলের জায়গা দলে এসেছেন ডানহাতি স্পিনার নাইম হাসান।

এর আগে গতকাল শনিবার নেপালের বিপক্ষে ৩২ রানের জয় পেয়েছিল বাংলাদেশ। এটি ছিল লাল-সবুজ দলের প্রথম জয়। টুর্নামেন্টের প্রথম ম্যাচে পাকিস্তান ‘এ’ দলের (শাহিনস) কাছে ৭৯ রানে হেরেছিল সোহানরা।

১১ দলের এই সিরিজে দুই ম্যাচের খেলা শেষে এক জয় আর এক হারে ২ পয়েন্ট নিয়ে টেবিলের ৮ নম্বরে আছে বাংলাদেশ। সমান দুই ম্যাচে ৪ পয়েন্ট নিয়ে টেবিলের শীর্ষে মেলবোর্ন রেনেগেডস একাডেমি।

বাংলাদেশ একাদশ

নুরুল হাসান সোহান (অধিনায়ক), নাইম শেখ, জিশান আলম, সাইফ হাসান, আফিফ হোসেন, মাহিদুল ইসলাম অঙ্কন, তোফায়েল আহমেদ, মৃত্যুঞ্জয় চৌধুরী, রাকিবুল হাসান, হাসান মাহমুদ, নাইম হাসান

