অস্ট্রেলিয়া থেকে সোমবার দেশে ফিরে ক্রিকেটারদের সাথে বসবেন বুলবুল

অস্ট্রেলিয়া থেকে সোমবার দেশে ফিরে ক্রিকেটারদের সাথে বসবেন বুলবুল
বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের সভাপতি আমিনুল ইসলাম বুলবুল দেশে নেই দুই সপ্তাহের বেশী সময় ধরেই। স্ত্রী সন্তানের সঙ্গে সময় কাটাতে অস্ট্রেলিয়ায় গিয়েছিলেন ৩০ আগস্ট। তবে। শারীরিকভাবে দেশে না থেকেও অনলাইনে বিসিবির সর্বশেষ সভা পরিচালনা করেছেন তিনি। আগামীকাল (সোমবার) রাতে দেশে ফেরার কথা বিসিবি সভাপতির।
সভাপতির দায়িত্ব পাওয়ার পর থেকেই ব্যস্ত সময় কাটাচ্ছেন আমিনুল ইসলাম বুলবুল। দেশের ক্রিকেটের উন্নয়নে ছুটে বেড়াচ্ছেন সারা দেশ। তৃণমূল পর্যায়ে ক্রিকেটকে পৌঁছে দিতে না পারলে কখনো কাঙ্খিত উন্নয়ন সম্ভব না- এ উপলব্ধি থেকেই ক্রিকেটের প্রচার-প্রসার এবং ক্রিকেট প্রশাসনের বিকেন্দ্রীকরনে বিশেষ উদ্যোগী বিসিবির নতুন সভাপতি।
ঢাকার বাইরে আঞ্চলিক ক্রিকেট অধিদপ্তরগুলোকে গতিশীল করতে বিশেষ উৎসাহী বুলবুল। পাশাপাশি ভিন্ন ভিন্ন ক্ষেত্রে কিছু নতুন নিয়োগের কাজও করেছেন। শেরে বাংলার ১ যুগেরও বেশি সময়ের কিওরেটর গামিনি ডি সিলভাকে সরিয়ে নতুন ভিনদেশি কিওরেটন টনি হেমিংকে হেড অফ টার্ফ ম্যানেজমেন্ট করে আনা, পাশাপাশি জাতীয় দলের জন্য এশিয়া কাপের আগে পাওয়ার হিটিং কোচ জুলিয়ান উডকে দায়িত্ব দেয়ার কাজও করেছেন বুলবুল।
জানা গেছে, অস্ট্রেলিয়া থেকে দেশে ফিরেই আরেকটি কাজে হাত দিতে যাচ্ছেন বিসিবি সভাপতি। খুব শিগগিরই জাতীয় দলেল ক্রিকেটারদের সাথে একান্তে বৈঠক করবেন তিনি।
মূলতঃ তিনি জাতীয় দলের সাবেক অধিনায়ক, দীর্ঘদিন আইসিসির উন্নয়ন কর্মকর্তা হিসেবেও কাজ করে অনেক অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছেন। ক্রিকেটারদের অনুপ্রাণিত ও উজ্জীবিত করার রসদ তার খুব ভাল জানা। তাই বর্তমান বিসিবি সভাপতি হিসেবে ক্রিকেটারদের সাথে বৈঠকে বুলবুল অবশ্যই জাতীয় দল নিয়ে কথা বলবেন। তার অনুভব, উপলব্ধির কথা শেয়ার করবেন। তাদের অবশ্যই কিছু পরামর্শ দেবেন।
আমিনুল ইসলাম বুলবুল সাধারণতঃ জাতীয় দল, জাতীয় দলের কোচিং, প্ল্যানিং, দল নির্বাচন, টিম কম্বিনেশন - এসব নিয়ে তেমন কথা বার্তা বলেন না। তার ভাষায় সেটা দেখার জন্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ আছেন। তাই বিসিবি প্রধান হওয়ার পর বুলবুল ক্রিকেটারদের সামর্থ্য, ত্রুটি - বিচ্যুতি, দূর্বলতা, ঘাটতি, কমতি নিয়ে কোনো মন্তব্য করা থেকে বিরত রয়েছেন।
তবে জানা গেছে, এবার দেশে ফিরে আমিনুল ইসলাম বুলবুল মূলতঃ ক্রিকেটারদের সাথে কথা বলবেন, তাদের আচার, আচরণ, কথা-বার্তা, নিয়ম-শৃঙ্খলা নিয়ে। বিসিবির উচ্চ পর্যায়ের এক নির্ভরযোগ্য সূত্র জানিয়েছে, বিসিবির বেতনভুক্ত ক্রিকেটার তথা বর্তমান জাতীয় দলে খেলা ক্রিকেটারদের সাথেই প্রাথমিকভাবে বৈঠকে বসবেন বিসিবি প্রেসিডেন্ট।
ক্রিকেটারদের সাথে একান্ত আলাপে তিনি পরিষ্কার জানাবেন, ‘তারা (ক্রিকেটাররা) কি করতে পারবেন, আর কি করতে পারবেন না? তাদের চলাফেরা কেমন হওয়া উচিৎ, কেমন আছে? কোন কোন বিষয়ে বিসিবির দৃষ্টিভঙ্গি কী? এসব নিয়ে ক্রিকেটারদের সাথে কথা বলে একটা পূর্ব ধারনা দিতেই তাদের সাথে বসার কথা বুলবুলের।
হঠাৎ কেন কি কারণে বিসিবি সভাপতি ক্রিকেটারদের নিয়ম, নীতি মেনে চলা, শৃঙ্খলা বজায় রাখার পরামর্শ দিতে যাচ্ছেন? খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, গতমাসে তাসকিন আহমেদের ঘটনাটি (বন্ধুদের সঙ্গে কথিত মারামারির অভিযোগ এবং থানায় সাধারণ ডায়েরির ঘটনা) বিসিবি সভাপতির মনে দাগ কেটেছে।
বলা প্রয়োজন, বাংলাদেশের ক্রিকেটারদের শৃঙ্খলাভঙ্গের অভিযোগ আছে বিস্তর। অনেকেই অতীতে নানা অপকর্মে লিপ্ত হয়ে সমালোচিত ও নিন্দিত হয়েছেন। বোর্ড প্রধান হিসেবে বুলবুল সেসব নেতিবাচক ও নিন্দনীয় ঘটনার অবসান চান। তাই তার লক্ষ্য, ক্রিকেটারদের সতর্ক ও সচেতন করে গড়ে তোলা।
এজন্যই তিনি ক্রিকেটারদের উদ্দেশ্যে কিছু বলতে চান। জানিয়ে ও দেখিয়ে দিতেও চান। এক বোর্ড পরিচালক জাগো নিউজকে আজ রোববার বিকেলে জানিয়েছেন,
‘বিসিবি সভাপতি ক্রিকেটারদের পরিষ্কার ধারনা দিতে চান যে, খেলার মাঠের বাইরে ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও সামাজিক জীবনেও ক্রিকেটারদের নানা কর্তব্য আছে। জাতীয় দল, ক্রিকেট বোর্ডের পাশাপাশি, পরিবার, সমাজ ও দেশের প্রতিও তাদের কমিটমেন্ট বা অঙ্গীকার আছে। সেই অঙ্গীকারের কারণেই তারা ইচ্ছেমত চলাফেরা করতে পারেন না। যা খুশি তা করতে পারেন না। ক্রিকেটারের একটা সামাজিক দায়বদ্ধতাও আছে। তাই ক্রিকেটারদের সচেতন করে দিতেই বিসিবি বিগ বস নিজে তাদের সাথে কথা বলতে আগ্রহী হয়েছেন।’
এ দেশের জাতীয় দলের ক্রিকেটারদের অনেকেই নিজেদের দায়িত্ব, কর্তব্য সম্পর্কে মোটেই সচেতন নন। তারা কি করতে পারেন আর কি করতে পারেন না- বেশিরভাগ ক্রিকেটারের তাও জানা নেই। তারা আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে দেশকে শুধু প্রতিনিধিত্বই করেন না। তারা দেশের ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর। তারা সেলিব্রেটি। পাবিলক ফিগার।
সাধারণ মানুষরা তাদের অনুসরণ করেন। তাদের ব্যবহার, কথা-বার্তা, চলাফেরা এবং কর্মকান্ড সমাজে দারুণভাবে একটা ছোট্ট নেতিবাচক আচরণও সাধারণ ভক্ত- সমর্থকদের মনে বিরুপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। সে সব ব্যাপারে ক্রিকেটারদের সতর্ক, সাবধানী ও সচেতন করে তোলার লক্ষ্যেই তাদেরকে নিজে ব্রিফ করতে চান বিসিবি সভাপতি।
