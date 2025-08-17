তৃতীয় ম্যাচে এসে হেরে গেলো নুরুল হাসান সোহানের দল

তৃতীয় ম্যাচে এসে হেরে গেলো নুরুল হাসান সোহানের দল
প্রথম ম্যাচে হেরেছিল পাকিস্তান শাহিনসের কাছে। এরপর দ্বিতীয় ম্যাচে নেপালকে পেয়ে ঘুরে দাঁড়িয়েছিল নুরুল হাসান সোহানের দল; কিন্তু তৃতীয় ম্যাচে এসে আবারও হারতে হলো বাংলাদেশ ‘এ’ দলকে। বিগ ব্যাশের ফ্রাঞ্চাইজি পার্থ স্কোরচার্সের কাছে বাংলাদেশের দলটিকে হারতে হলো ৫ উইকেটের ব্যবধানে।
ডারউইনের টিওআই স্টেডিয়ামে টস জিতে প্রথমে ব্যাট করতে নেমে দারুণ ব্যর্থতার পরিচয় দেয় বাংলাদেশের ব্যাটাররা। নির্ধারিত ২০ ওভারে ৯ উইকেট হারিয়ে ১২৩ রান সংগ্রহ করে সোহানরা। জবাব দিতে নেমে ১৮ ওভারে ৫ উইকেট হারিয়ে লক্ষ্যে পৌঁছে যায় পার্থ স্কোরচার্স।
টস জিতেছিলেন বাংলাদেশ অধিনায়ক নুরুল হাসান সোহান। প্রথমে ব্যাট করার সিদ্ধান্ত নেন তিনি। ব্যাট করতে নেমে শুরু থেকেই একের পর এক উইকেট হারাতে থাকে ‘এ’ দল। জিসান আলন করেন ৯ রান, নাইম শেখ আউট হন ৫ রান করে। ১ রান করেন সাইফ হাসান।
শুধুমাত্র ব্যাট হাতে দাঁড়াতে পেরেছিলেন আফিফ হোসেন ধ্রুব। যদিও খুব স্লো ব্যাটিং করেন তিনি। ৪৯ বলে ৪২ রানে অপরাজিত ছিলেন তিনি। মাহিদুল ইসলাম অঙ্কন ৬ রানে, নুরুল হাসান সোহান ১৪ রানে, তোফায়েল আহমেদ ১ রানে, মৃত্যুঞ্জয় চৌধুরী ১৪ রানে, নাঈম হাসান শূন্য এবং রাকিবুল হাসান আউট হন ৫ বলে ১৬ রান করে।
জবাব দিতে নেমে ৫ উইকেট হারিয়েছে পার্থ স্কোরচার্সও। তেয়াগু উইলি ২৮ বলে ৩১ এবং জোয়েল কার্টিস ৩৪ বলে অপরাজিত ৪৪ রান করে স্বাগতিক দলটিকে জয় এনে দেন। ১৬ বলে ২৪ রান করে অপরাজিত থাকেন ম্যাথ্যু স্পুর্স। নাঈম হাসান ও রাকিবুল হাসান ২টি করে উইকেট নেন। ১ উইকেট নেন হাসান মাহমুদ।
