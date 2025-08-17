চারদিনের ম্যাচের দল ঘোষণা
তবে কি এশিয়া কাপ স্কোয়াডে থাকছেন সোহান?
তবে কি এশিয়া কাপ স্কোয়াডে জায়গা পেতে যাচ্ছেন নুরুল হাসান সোহান? নির্বাচকরা এখনো দল সম্পর্কে আগাম কোন কথা না বললেও অবস্থাদৃষ্টে কিন্তু তাই মনে হচ্ছে। ধারনা করা হচ্ছে, উইকেটরক্ষক কাম মিডল অর্ডার- নুরুল হাসান সোহানের জায়গা হচ্ছে এশিয়া কাপ স্কোয়াডে।
নিশ্চয়ই প্রশ্ন জাগছে, কিসের ভিত্তিতে মনে হচ্ছে সোহানকে যে এশিয়া কাপ দলে রাখা হবে? এ প্রশ্নের জবাবে শুধু এটুকু বলা যায় যে, সোহান যদি এশিয়া কাপ স্তোয়াডে জায়গা নাই পাবেন, অর্থ্যাৎ তাকে যদি এশিয়া কাপের দলে নাই রাখা হবে, তাহলে তাকে কেনইবা সাউথ অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে চারদিনের ম্যাচের দলে রাখা হলো না?
আজ রোববার সন্ধ্যায় অস্ট্রেলিয়া ‘এ’ দলের বিপক্ষে চারদিনের ম্যাচের জন্য যে বাংলাদেশ ‘এ’ দল ঘোষণা করা হয়েছে, তাতে নাম নেই সোহানের। বলে রাখা ভাল, কয়েক মাস আগে নিউজিল্যান্ড ‘এ’ দলের বিপক্ষে ঘরের মাঠে টি টোয়েন্টি সিরিজের পাশাপাশি ২ ম্যাচের চার দিনের সিরিজেও বাংলাদেশ ‘এ’ দলের অধিনায়ক ছিলেন নুরুল হাসান সোহান।
১-১ - এ অমিমাংসিত থাকা সে সিরিজে তিন ইনিংস ব্যাট করে সোহান এক সেঞ্চুরিসহ (১০৭, ২৭ ও ৪৮) করেছিলেন ১৮২ রান। এবার নুরুল হাসান সোহানের নেতৃত্বেই অস্ট্রেলিয়ায় টপ এন্ড টি টোয়েন্টি টুর্নামেন্ট খেলছে বাংলাদেশ ‘এ’ দল।
ধারণা করা হয়েছিল সাউথ অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে একমাত্র চারদিনের ম্যাচে সোহানই ক্যাপ্টেন্সি করবেন। কিন্তু রোববার সন্ধ্যায় ঘোষিত সেই দলেই নেই সোহান। তার পরিবর্তে অধিনায়ক হয়েছেন মাহিদুল ইসলাম অংকন।
সাউথ অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে চারদিনের ম্যাচের জন্য বাংলাদেশ ‘এ’ দল
মাহিদুল ইসলাম অংকন, সাইফ হাসান, ইফতিখার হোসেন ইফতি, মাহমুদুল হাসান জয়, সাহাদাত হোসেন দিপু, অমিত হাসান, ইয়াসির আলী চৌধুরী, রাকিবুল হাসান, নাইম হাসান, হাসান মুরাদ, রিপন মন্ডল, মুশফিক হাসান, হাসান মাহমুদ ও এনামুল হক।
